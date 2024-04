Polizei schreitet bei Treffen der rechtsextremen Szene in Augsburg ein

In einer Gaststätte im Augsburger Stadtteil Lechhausen treffen sich am Samstag Angehörige der rechtsextremen Szene. Die Polizei kontrolliert – und wird fündig.

Angehörige der rechtsextremen Szene haben sich am Samstag in einer Gaststätte im Augsburger Stadtteil Lechhausen getroffen. Wie die Polizei mitteilt, stießen Beamte der Kriminalpolizei gegen 15.30 Uhr dazu und kontrollierten die Teilnehmer noch am Ort des Geschehens. Unterstützt wurden sie dabei auch durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

Polizei kontrolliert Treffen der rechtsextremen Szene in Augsburg

Der Mitteilung zufolge nahmen die Beamten Personalien der Teilnehmer auf und entsprechende Überprüfungen vor. Dabei stellte sich unter anderem heraus, dass ein 69-Jähriger durch seine Teilnahme gegen eine gerichtliche Auflage verstieß. Er erhielt einen Platzverweis. Aufgrund von Äußerungen vor Ort wird zudem nun gegen ihn wegen Volksverhetzung ermittelt.

Auch eine 41-jährige Frau geriet bei der Kontrolle besonders ins Visier der Beamten. Da sie einen verbotenen Gegenstand bei sich hatte, laufen nun Ermittlungen wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz gegen sie. Sie erhielt ebenfalls einen Platzverweis und musste das Treffen verlassen.

30 Teilnehmer trafen sich in einer Gaststätte in Lechhausen

Nach Angaben der Polizei nahmen insgesamt 30 Personen im Alter zwischen 18 und 71 Jahren an dem Treffen teil. Sie stammten aus dem bayerischen Raum und weiteren Bundesländern. Nach Abschluss der Maßnahmen seien sie vor Ort entlassen worden. "Der Polizeieinsatz zeigt, dass das Polizeipräsidium Schwaben Nord extremistische Gruppierungen sowie die Szene im Blick hat und somit auch auf derartige Treffen gezielt reagieren kann", heißt es in der Mitteilung abschließend.

