Umfrage zur Fastenzeit: Was die Augsburger vom Verzicht halten

Mit dem Ende der Faschingszeit begann am Aschermittwoch die Fastenzeit. Was aber halten die Menschen in Augsburg heutzutage noch davon? Wir haben nachgefragt.

Für viele Menschen hat am Aschermittwoch traditionell die Zeit des Fastens begonnen. In den sechs Wochen, die zwischen Fasching und Ostern liegen, verzichten viele auf lieb gewordene Gewohnheiten oder bestimmte Nahrungsmittel. Neben Alkohol, Zigaretten oder Zucker verzichten aber auch immer mehr Menschen auf soziale Netzwerke. Andere nutzen die Zeit, um Körper und Geist einen "Reset" zu geben. Die Gründe für den Verzicht sind unterschiedlich: Die einen sind religiös motiviert, andere wollen sich selbst und Freunden beweisen, dass Verzichten und "Nein" sagen möglich sind. Gleichzeitig gibt es aber auch immer mehr Menschen, die vom Thema Fasten wenig halten. Wie stehen Augsburger dem Thema gegenüber?

Miriam (30) und Laura (28) halten beide nicht viel vom Fasten. Foto: Hannah Lutzenberger

Unsere Umfrage zeigt: Anscheinend fasten immer weniger Menschen. Miriam (30) und Laura (28) halten nicht viel vom Thema Fasten und der Fastenzeit. Zwar essen beide hin und wieder weniger oder eine Zeit lang keine Süßigkeiten. In ihren Augen bedarf es dafür aber keiner bestimmten Zeit im Jahr, um etwas wegzulassen. Vom Verzicht auf soziale Netzwerke wie Facebook halten beide ebenso wenig, denn "man muss sich ja nicht selber bestrafen". Anders sieht es Thomas (28), der bereits in der Vergangenheit auf Alkohol in der Fastenzeit verzichtet hat und für den dieser Schritt auch jetzt wieder aus religiöser Motivation in Frage kommt.

So verbringen Augsburger die Fastenzeit

Dass sich Fasten nicht nur auf die die eigentliche Fastenzeit beschränken müsse, sagt Immobilienmakler Steve (61). Er fastet gemeinsam mit seiner Frau nach der so genannten HCG-Diät, einer Stoffwechselkur. Er steht dem ganzen generell positiv gegenüber, sagt aber auch, dass der Zeitpunkt des Fastens egal sei, denn "grundsätzlich geht es darum, dass man seinen Körper ein-, zweimal im Jahr reinigt."

Laura Pauli (von links) und Fabienne Falch finden, die Schwierigkeit beim Fasten liegt in der Dauer. Foto: Hannah Lutzenberger

Für die meisten ist der wohl schwierigste Teil des Fastens nicht die Motivation oder der Sinn dahinter, sondern die Dauer, wie zum Beispiel Studentin Fabienne Falch (24) anführt. Sie hat bereits versucht, auf Schokolade zu verzichten, jedoch klappte das nicht so recht, denn "die Zeit ist zu lange und ich habe zu wenig Durchhaltevermögen". Ähnlich sieht es Laura Pauli (29) aus Augsburg. Zwar hat sie in der Vergangenheit bereits versucht, solidarisch mit einer Freundin Süßigkeiten wegzulassen, scheiterte aber "auf einem Fest durch den Griff in die Zuckerwatte". Zum jetzigen Zeitpunkt kann sich die Mitarbeiterin eines Lokals nicht vorstellen zu fasten: "Ich musste die letzten zwei Jahre durch die Pandemie sozial fasten, jetzt habe ich keinen Bock mehr." Und auch in Zukunft ist für sie klar, dass sie keinen weiteren Fastenversuch einlegt, denn "ich sehe keinen Sinn im Verzicht, für wen denn?"

Anders (69) fastet selbst nicht, da er sich durch Bewegung fit hält. Foto: Hannah Lutzenberger

Den Grund dafür, warum immer weniger Menschen fasten, sehen viele im nachlassenden Glauben, so auch Anders (69), der seinen Nachnamen lieber nicht in der Zeitung lesen will. Auch die Bequemlichkeit dürfte eine Rolle spielen. Ähnlich sieht es die jüngere Generation.

Foto: Marco Keitel

Levi Ricksner (21) und Laura Manno (22) haben keinen Bezug zur religiösen Fastenzeit und bisher noch nie gefastet. Zwar können sich beide vorstellen, auf Süßigkeiten oder auch auf soziale Medien zu verzichten, sehen aber keinen Grund, dies in der Fastenzeit zu machen. In ihren Augen fasten vor allem junge Leute nicht aus religiöser Motivation, sondern, wenn überhaupt, aus der Tradition heraus: "Religion ist vielen komplett egal und nicht mehr wichtig." Daneben spiele der Wunsch, sich selbst austesten zu wollen, eine großen Rolle. Aber auch die vergangenen zwei Jahre und der Verzicht in dieser Zeit haben dazu beigetragen, dass die Menschen weniger fasten, glaubt Alexander (26), der von Beruf Soldat ist. "Auch jetzt in diesen turbulenten Zeiten werden die Leute weniger fasten", sagt Alexander. Man wisse ja nicht, was kommt.