Umzug am Stadtmarkt: Apfel-Heidi hat wieder Grund zum Strahlen

Obsthändlerin nimmt Abschied vom Bauernmarkt und startet künftig in der Gemüsegasse neu durch. Der Clinch mit der Stadt Augsburg ist vergessen.

Es gab Momente in diesem Jahr, in denen sich Heidi Kalchschmid nicht besonders wohl fühlte. Die Obsthändlerin, die ihre Produkte auf dem Augsburger Stadtmarkt verkauft, lag im Clinch mit dem städtischen Marktamt. Die Behörde nahm Einfluss auf das Verkaufsangebot der 37-Jährigen. Apfel-Heidi, wie sich die zweifache Mutter selbst bezeichnet, verkaufte auch exotische Früchte. Dies wurde ihr untersagt, da Apfel-Heidi als regionale Anbieterin lediglich auf dem Bauernmarkt vertreten war. Nun gibt es eine Lösung, die alle Beteiligten glücklich stimmt. Apfel-Heidi gibt den Stand am Bauernmarkt auf, der freitags und samstags geöffnet war. Künftig ist Heidi Kalchschmid an allen Tagen am Markt präsent. Sie übernimmt in der Gemüsegasse den ehemaligen Stand der Familie Uhl.

Apfel-Heidi übernimmt den ehemaligen Stand der Familie Uhl

Am Samstag ist eine gut gelaunte Apfel-Heidi am Stand in der Bäckergasse anzutreffen. Sie möchte nicht mehr groß zurückschauen, sagt sie: "Ich freue mich riesig auf die künftige Aufgabe." Heidi Kalchschmid zieht um. Am kommenden Samstag, 1. Juli, wird sie erstmals in ihrem neuen Stand in der Gemüsegasse ihr Sortiment verkaufen. Die Familie Uhl hatte den Stand zum Jahresende 2022 aufgegeben. Er stand mehrere Monate lang leer. Die Stadt hatte den Stand ausgeschrieben, Apfel-Heidi kam zum Zug.

Noch ist der Stand abgedeckt, ab Samstag, 1. Juli, geht es für Apfel-Heidi in der Gemüsegasse weiter. Foto: Peter Fastl

Ab Juli erweitert die Geschäftsfrau ihr Angebot am Stadtmarkt, neben Obst soll es auch regionales Gemüse geben. "Ich arbeite hier mit Händlern zusammen, die mit mir am Bauernmarkt tätig sind", sagt die 37-Jährige. Der Bauernmarkt unterscheidet sich von den anderen Ständen am Stadtmarkt dadurch, dass lediglich regionale Produkte angeboten werden sollen. Darauf drängte die Stadt in diesem Jahr.

Voll- und Teilzeitkräfte unterstützen Apfel-Heidi am Stadtmarkt in Augsburg

Jetzt, da es für sie in der Gemüsegasse weitergeht, kann Apfel-Heide auch wieder exotische Früchte im Sortiment führen. Mit Unterstützung von Voll- und Teilzeitkräften möchte sie die neue Herausforderung stemmen, sagt sie. Die Arzthelferin wird daher nicht in diesen Beruf zurückkehren, sondern sich nun komplett auf das Obst- und Gemüsegeschäft am Markt konzentrieren.

Apfel-Heidi ist längst eine Institution am Stadtmarkt. "Ich habe als 14-jähriges Mädchen am Obststand meiner Mutter geholfen und mein Taschengeld aufgebessert", erinnert sie sich. Im Jahr 2011 habe sie dann den Obststand übernommen. "Den Bauernmarkt habe ich auch wegen des Zusammenhalts der Kollegen immer sehr geschätzt", sagt Apfel-Heidi. Jetzt, da es für sie in Richtung Gemüsegasse geht, erfahre sie aber auch sehr viel Unterstützung von etablierten Kollegen am Stadtmarkt.

Lesen Sie dazu auch