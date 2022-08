Augsburg

Viele Auswärtige drängen auf den Augsburger Immobilienmarkt

An den Ladehöfen in Nähe des Hauptbahnhofs entstehen neue Wohnungen.

Plus Im vergangenen Jahr kamen zwölf Prozent der Käufer aus München. Teils dürfte es sich um Kapitalanleger handeln. 2021 gingen die Preise weiter nach oben.

Von Stefan Krog

Die Preise für Immobilien in Augsburg sind im vergangenen Jahr abermals deutlich gestiegen. In den vergangenen Monaten scheint es zwar zu leichten Preisrückgängen gekommen zu sein (der Marktbericht trifft dazu allerdings noch keine Aussagen), doch die Verteuerung allein des vergangenen Jahres dürfte damit noch nicht wettzumachen sein. Gebrauchte Reihenmittelhäuser kosteten 2021 in Augsburg im Schnitt 550.000 Euro und waren somit 90.000 Euro teurer als im Vorjahr. Auch die Wohnungspreise stiegen. Der Quadratmeterpreis für eine gebrauchte Wohnung stieg von 3780 auf 4219 Euro. Zu diesen Ergebnissen kommt der Immobilienmarktbericht des städtischen Gutachterausschusses, der die Kaufverträge aller Immobilientransaktionen im Stadtgebiet auswertet. Kommunen sind gesetzlich zur Beobachtung der Grundstückspreise verzichtet, sodass die Daten hohe Aussagekraft haben.

