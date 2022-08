Bauträger stoppen Projekte in Augsburg wegen unkalkulierbarer Kosten

Plus Angesichts der Steigerungen bei Baupreisen warten viele Unternehmen lieber ab. Und auch Käufer sind zurückhaltender. Die Folge: Der Druck am Mietmarkt bleibt hoch.

Die Fabrikhallen auf dem ehemaligen Dierig-Areal in Pfersee stehen schon seit dem Frühjahr nicht mehr, doch wie es dort in den kommenden Monaten weitergehen wird, ist noch ungewiss. Geplant sind auf dem Gelände zwischen Eberle- und Deutschenbaurstraße 200 Mietwohnungen, die Suche nach einem Generalunternehmer laufe, sagt Benjamin Dierig, Vorstandsmitglied des Bauherrn Dierig-Holding.