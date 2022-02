Augsburg

Viele Geburten, noch mehr Sterbefälle: So entwickelt sich Augsburg

Plus Die Zahl der Einwohner in Augsburg ist im zweiten Coronajahr 2021 mit knapp 300.000 fast gleich geblieben. Die Zahl der Zuzüge stagniert zum zweiten Mal in Folge.

Von Stefan Krog

Das Bevölkerungswachstum ist in Augsburg auch im zweiten Corona-Jahr 2021 stagniert. Zum 31. Dezember lebten in der Stadt 299.112 Menschen. Diese Zahl entspricht in etwa auch den Werten aus 2020 und 2019. In den Vor-Corona-Jahren hatte es seit 2007 hingegen ein stetes Wachstum bei der Bevölkerung gegeben, wenngleich zuletzt mit abnehmender Tendenz. Langfristig dürfte die Zahl der Einwohner und Einwohnerinnen aber wieder steigen. Das Statistische Landesamt geht für Augsburg von einem Zuwachs von etwa 20.000 Personen in den kommenden 18 Jahren aus.

