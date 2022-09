Augsburg

vor 32 Min.

Vier neue Stolpersteine sollen an Tragödien von NS-Opfern erinnern

Plus In Augsburger Straßen wurden neue Stolpersteine für NS-Opfer verlegt. Ein Angehöriger recherchierte die Geschichte seiner Großtante, die dem NS-Terror zum Opfer fiel.

Von Rafaela Leirich Artikel anhören Shape

Die Augsburgerin Maria Aechter kam im Juli 1944 körperlich gesund in die Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren und starb dort nach kurzem Aufenthalt. Vermutlich wurde sie durch Elektroschocks zu Tode misshandelt. 78 Jahre später gedenkt Klaus Ranner seiner Großtante Maria. Mithilfe des Initiativkreises " Stolpersteine für Augsburg und Umgebung" wurden am Mittwoch zum zwölften Mal sogenannte Stolpersteine verlegt, auch für Maria Aechter. Neben ihrem Schicksal wird in verschiedenen Augsburger Stadtteilen nun auch an Johann Schweymaier, Karolina Weikhart und Eustachius Pentenrieder erinnert. Die Stolpersteine wurden jeweils vor den letzten frei gewählten Wohnsitzen der NS-Opfer verlegt. Klaus Ranner bedeutet der Stolperstein für seine Großtante viel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen