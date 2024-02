Vorfall im FCA-Stadion: Anklage gegen mutmaßlichen Böllerwerfer

Der Böllerwurf während des FCA-Spiels gegen Hoffenheim hat ein Nachspiel vor Gericht. Insgesamt sind vier Männer angeklagt. Was ihnen vorgeworfen wird.

Der Sport wurde an diesem Tag eher zur Nebensache. Beim Bundesligaspiel des FC Augsburg gegen die Gastmannschaft aus Hoffenheim gab es im November in der zweiten Halbzeit eine Aktion, die bis heute nachhallt. Es wurde im Gästebereich des Stadions ein Kanonenschlag gezündet (wir berichteten). Einige Zuschauer wurden leicht verletzt. Sie erlitten ein Knalltrauma. Der mutmaßliche Böllerwerfer wurde aufgrund von Zeugenhinweisen noch im Stadion ermittelt und festgenommen. Der junge Mann aus dem Raum Göppingen sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Für seine Tat muss er sich wohl vor dem Landgericht Augsburg verantworten. Mit ihm, dem Hauptverdächtigen, sitzen drei weitere Männer auf der Anklagebank. Mittlerweile steht fest, um welchen Sprengstoff es sich gehandelt hat.

Die Staatsanwaltschaft informierte am Freitag, dass Anklage gegen das Quartett erhoben wurde. Ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest. Anfangs hatte die Polizei lediglich zwei Männer im Visier. Sie wurden bereits im Stadion festgenommen und kamen danach in Untersuchungshaft. Ein Mann wurde wenige Tage später wieder auf freien Fuß gesetzt, weil Videoaufnahmen aus dem Gästeblock ihn entlasteten.

Böller im FCA-Stadion geworfen: Tat war offenbar im Vorfeld geplant

Der Mann, der die Böller geworfen haben soll, sitzt weiterhin in Untersuchungshaft. Für Außenstehende mag dies etwas überraschend sein. Doch der Vorwurf gegen den Böllerwerfer ist aus juristischer Sicht womöglich folgenreich. Es geht um das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion – dafür droht eine Haftstrafe zwischen zwei und 15 Jahren. Für die mutmaßlichen Mittäter, die wegen Beihilfe angeklagt sind, ist das Mindeststrafmaß eine sechsmonatige Freiheitsstrafe. Dass der Hauptverdächtige weiter im Gefängnis sitzt, hat dem Vernehmen nach mit Verdunklungsgefahr zu tun. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass sich das Quartett anders hätte absprechen können, wenn der 28-Jährige auf freien Fuß gekommen wäre.

So sah es im Stadion nach dem Böllerwurf aus. Foto: Ulrich Wagner

Bei den umfangreichen Ermittlungen hatte sich herausgestellt, dass die Tat im Stadion geplant war. Es gab einen WhatsApp-Austausch, bei dem es um die Beschaffung des Knallkörpers ging. Es handelt sich, wie die Ermittler am Freitag erstmals offiziell bekannt gaben, um einen "Manga-Böller", für dessen Zündung eine Erlaubnis nötig ist. Diese hatte der Verdächtige nicht. Aufgrund der Ermittlungen ist nun auch bekannt geworden, dass das Anzünden des Böllers im Stadion vom Quartett vorbereitet wurde. Es wurden laut Anklage Fahnen geschwenkt, um die Vorbereitungen für den Knall zu treffen. Der Täter sollte offenbar unerkannt agieren. Ein Helfer reichte ihm das Feuerzeug.

Verletzte erlitten Knalltrauma durch Böllerwurf im Augsburger Stadion

Personen, die beim Spiel des FCA gegen Hoffenheim am 11. November im Stadion waren, erinnern sich heute noch an den Donnerschlag. "Es war brutal laut, es war ein furchtbarer Schlag", sagt Pressefotograf Klaus Rainer Krieger. 14 Personen wurden bei der Explosion leicht verletzt, darunter waren einige Kinder. Die Verletzten, die ein Knalltrauma erlitten, wurden im Stadion ärztlich versorgt. Das Spiel war einige Minuten lang unterbrochen. Es wurde fortgesetzt. Es endete 1:1. Allerdings war zu spüren, dass Spieler und Zuschauer nach dem Knall unter Schock standen.

Der Böller schlug im unteren Bereich des direkt angrenzenden Blocks ein, woraufhin es zu einer heftigen, ohrenbetäubenden Detonation und einem hellen Blitz kam. Zu diesem Zeitpunkt wärmten sich die Ersatzspieler des FC Augsburg unmittelbar vor der Tribüne des Gästeblocks am Spielfeldrand auf. In der späteren Analyse des Böllerwurfs wurde mehrfach angesprochen, dass es Zufall gewesen sei, dass nicht Schlimmeres am Spielfeldrand passierte. Die unteren Ränge im Gästeblock waren an diesem Tag nicht besonders gut besetzt. In einem vollen Stadion hätte der Böller wohl einzelne Menschen schwer verletzen können.

Der FC Augsburg und die TSG Hoffenheim distanzierten sich von der Aktion

Bereits während der Begegnung hatten sich die Ultras der TSG Hoffenheim von der Aktion distanziert. Ultras sind der harte Kern der Fans. Die TSG-Fans hoben die Hände hoch, um zu signalisieren, dass sie mit der Explosion nicht in Verbindung stehen. Zuletzt gab es bundesweit in Stadien immer wieder Aktionen mit Pyrotechnik. Teils wurden die Vereine massiv zur Kasse gebeten. Der FCA zahlte knapp 100.000 Euro als Strafe. Am Samstag, 10. Februar, spielt der FCA daheim gegen Leipzig. Das Spiel beginnt um 15.30 Uhr.