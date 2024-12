Wärmeplan: Bürger sollen besser über Energieversorgung informiert werden

Der Augsburger Stadtrat hat mehrheitlich für die Veröffentlichung eines Entwurfs des sogenannten Energienutzungsplans gestimmt. Wie berichtet, soll dieser Auskunft darüber geben, in welchen Vierteln künftig wie geheizt werden kann. Die Grünen, die gegen den Willen des Koalitionspartners CSU auf eine rasche Veröffentlichung des Papiers drängten, konnten im Stadtrat hierfür eine knappe Mehrheit der Stimmen hinter sich versammeln. Bei der Vorberatung im Umweltausschuss am Montag hatte es noch eine Pattsituation gegeben. Bedenken gab es nun dennoch aus den Reihen der SPD und der Bürgerlichen Mitte. Was die Veröffentlichung für Bürgerinnen und Bürger bedeutet.

