Wegen Großbaustelle muss der Plärrerumzug am Samstag ausweichen

Am Moritzplatz kommen die Teilnehmer nicht vorbei. Daher läuft der Plärrerumzug in Augsburg auf einer neuen Route. Es gibt teils massive Verkehrsbehinderungen.

Jetzt geht's los: Am Freitag startet ab 16 Uhr der Betrieb auf dem Augsburger Herbstplärrer. Um 18 Uhr wird Oberbürgermeisterin Eva Weber das Volksfest beim Fassanstich im Schallerzelt offiziell eröffnen. Abends ist ein Feuerwerk gegen 22 Uhr geplant. Der Blick richtet sich bereits auch auf Samstag. Der traditionelle Festumzug findet statt. Dieses Mal steht allerdings nur eine verkürzte Strecke zur Verfügung, denn die Innenstadt scheidet aus. Grund ist die Großbaustelle der Stadtwerke am Moritzplatz. Die Stadt Augsburg weist darauf hin, dass es am Tag des Umzugs zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kommen werde. Es gibt Sperrungen.

Der Umzug führt in diesem Jahr nicht über die Maximilianstraße

Beginn des Umzugs ist um 12.30 Uhr. Aufgrund der Baustelle am Moritzplatz führt die Route in diesem Jahr nicht über die Maximilianstraße. Die geänderte Streckenführung erfolgt über Prinzregentenstraße. Schaezlerstraße, Frölichstraße, Volkhartstraße, Gesundbrunnenstraße und Langenmantelstraße zum Plärrergelände. Die Aufstellung der Teilnehmer ist am Samstag in der Prinzregentenstraße und Holbeinstraße. Beide Straßen werden ab 8 Uhr gesperrt.

Die wegen der Baustelle in der Schaezlerstraße derzeit eingerichtete Umleitung über die Prinzregentenstraße und Holbeinstraße wird am Samstagvormittag vorübergehend über die Fuggerstraße geführt. Während des Umzugs wird die gesamte Umzugsstrecke von etwa 12 Uhr bis circa 16 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Auch eine Querung mit Fahrzeugen ist in diesem Zeitraum nicht möglich.

Großbaustelle am Moritzplatz: Hälfte der Arbeiten ist erledigt

Bei der Großbaustelle am Moritzplatz ist die Hälfte der Arbeiten für die neuen Gleise erledigt. Nach rund drei Wochen Bauzeit seien alle Gleise und Weichen verlegt, so die Stadtwerke Augsburg. An manchen Stellen werde noch verschweißt, während parallel an anderer Stelle nach dem Betonieren bereits mit den Pflasterarbeiten begonnen werden kann. Insgesamt werden bis zum Ende des Gleisbaus am 12. September sechs Weichen über drei Kreuzungen und 150 Meter Gleis verbaut sein. Damit zum Schulbeginn die Straßenbahnen wieder fahren können, ist der Zeitplan eng getaktet. Daher wird auf der Baustelle im Zweischichtbetrieb von 6 bis 21 Uhr gearbeitet.

Mit Schulbeginn ab 13. September fahren die Straßenbahnen der Linien 1 und 2, die aktuell durch die Buslinien B1 und B2 ersetzt werden, wieder wie gewohnt. Die Arbeiten am Pflaster werden bis voraussichtlich 9. Oktober fortgeführt. Ab 10. Oktober fahren die Buslinien 22, 32 sowie die Nachtbuslinien 90, 91 und 94 wieder über den Moritzplatz, teilen die Stadtwerke mit.

