Werden aus den Corona-"Spaziergängen" in Augsburg wieder offizielle Demos?

Am Montagabend protestierten bis zu 2000 Menschen in der Augsburger Innenstadt, die Polizei stoppte den Protestzug in der Maximilianstraße.

Plus Stadt und Polizei in Augsburg tun sich schwer im Umgang mit den unangemeldeten Corona-Protesten. Nun könnte es doch wieder offizielle Demozüge geben.

Von Jörg Heinzle

Am Montag waren es nach Polizeiangaben bis zu 2000 Menschen, am Samstag zuvor sogar rund 2500. Sie gingen als "Spaziergänger" auf die Straßen der Augsburger Innenstadt, um gegen die Corona-Regeln und eine mögliche Impfpflicht zu protestieren. Es blieb bis auf Einzelfälle friedlich, aber viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer interessieren sich nicht sonderlich für Mindestabstände und Masken. Die Frage, wie man damit umgehen soll, löste eine politische Debatte aus. Polizei und Stadt taten sich schwer im Umgang mit den sogenannten Spaziergängen, weil es niemanden gab, der sie offiziell anmeldete - und damit auch keinen verantwortlichen Ansprechpartner. Das könnte sich nun wieder ändern. Nach Informationen unserer Redaktion soll es am kommenden Samstag und Montag wieder einen offiziell angemeldeten Corona-Protest geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

