2500 "Corona-Spaziergänger" stellen Polizei vor Herausforderungen

Plus Die Stadt hat im Vorfeld strengere Regeln für den Protestzug am Samstag angekündigt. Ein großer Teil der bis zu 2500 Demonstranten hält sich nicht an bestimmte Vorgaben. Warum der Ordnungsreferent das große Ziel dennoch erfüllt sieht.

Von Eva Maria Knab

Am vergangenen Wochenende sind in Deutschland wieder Zehntausende "Corona-Spaziergänger" auf die Straße gegangen. In Augsburg hätten sich am Samstagabend zwischen 2000 und 2500 Menschen an einem Protestzug durch die Innenstadt beteiligt, so die Polizei. Die Stadt hatte im Vorfeld schärfere Regeln für die nicht angemeldete Veranstaltung angekündigt. Die Durchsetzung stellte die Sicherheitskräfte vor Ort vor Herausforderungen. Am Abend hielten sich große Teile der Demonstranten nicht an die vorgegebene Marschroute. Nur sehr wenige in der Menge trugen FFP2-Masken.

