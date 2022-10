Parov Stelar beim Presseball: "Werden das Tanzparkett zum Beben bringen"

Der Erfinder des Elektroswing, Parov Stelar, ist mit seiner Band Stargast des Presseballs. Nach 2019 will er die Gäste diesmal mit einer neuen Show begeistern.

Parov Stelar heißt mit bürgerlichem Namen Marcus Füreder und kommt aus Oberösterreich. Was zunächst wenig glamourös wirkt, ist aber eine musikalische Erfolgsgeschichte. Füreder, oder eben Parov Stelar, gilt als Erfinder des Elektroswing, ist einer der größten Musikexporte Österreichs und arbeitet mit Größen wie Lady Gaga oder Tony Bennett zusammen. Er hat über tausend Liveshows weltweit bestritten, unter anderem auch bei den großen Festivals wie Coachella, Glastonbury oder Lollapalooza. Am 12. November ist er Stargast des Augsburger Presseballs im Kongress am Park. Den Gästen verspricht er schon jetzt einen unvergesslichen Abend.

Bereits 2019 begeisterte der international angesagte Star-DJ und Produzent Parov Stelar mit seiner Band die Gäste des Augsburger Presseballs. Mit tanzbaren Elektrobeats, gepaart mit virtuosen, live gespielten Instrumentalparts und stimmgewaltigem Gesang zogen sie das Publikum auf die Tanzfläche und sorgten für ausgelassene Stimmung. Ein Grund für die Organisatoren der Gala, Parov Stelar erneut zu buchen. "Ich bin schon lange ein großer Fan von Parov Stelar. Er ist ein Künstler, der etwas für jede Generation bietet, in dem er 30er-Jahre-Swing mit modernen Elektrobeats kombiniert. Das macht Lust aufs Tanzen", freut sich Gastgeberin Alexandra Holland, die Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen.

Parov Stelar ist mit seiner Band am 12. November Stargast des Augsburger Presseballs. Foto: Jan Kohlrusch

Für den Künstler ist das ebenfalls ein tolles Signal: "Eines der schönsten Komplimente ist es, mehrmals auf dieselbe Veranstaltung gebucht zu werden. Man weiß, man hat etwas richtig gemacht." Zu Veranstaltungen, bei denen man sicher sein könne, dass die Menschen Spaß haben und die Musik schätzen, komme man daher äußerst gerne wieder.

Parov Stelar kommt mit neuer Show zum Augsburger Presseball

Dazu hat Parov Stelar mit seiner Band eine "tolle neue Show" im Gepäck. Es wird neue Songs und eine neue Lichtshow geben. "Wir werden das Tanzparkett auch dieses Mal so richtig zum Beben bringen", verspricht er. Er und sein Team hätten viel Spaß daran, Menschen mit Musik zu begeistern. Diese Freude auf der Bühne würde das Publikum spüren, so der mehrfache Gewinner des Amadeus Award. Umso mehr sei die Corona-Pause für Band, Team und Crew eine schwierige Zeit gewesen. Er selbst habe die Pause dagegen für sich genutzt. "Ich wollte immer schon so eine Tourpause haben, was normalerweise nur schwer möglich ist. Jetzt gab es von einen Tag auf den anderen keine Termine und keine Reisen mehr. Da hatte ich plötzlich wieder Zeit für die Malerei, die ein großes Thema in meinem Leben ist."

Am 12. November findet der Augsburger Presseball 2022 statt. Foto: Augsburger Allgemeine

Jetzt freut sich Parov Stelar allerdings wieder auf die Musik und auf die Augsburger Benefiz-Gala. "Bälle gehören zu den Events, bei denen man sich so richtig rausputzt und in Schale wirft. Das macht Spaß!" Der Presseball in Augsburg sei ihm als wunderbar organisierte und tolle Ballveranstaltung in Erinnerung und man werde auch in diesem Jahr gerne einen Beitrag zu dessen Gelingen leisten. Um 24 Uhr wird es am 12. November beim Presseball dann so weit sein. Dann betreten Parov Stelar und Band - ausgestattet mit Saxofon, Trompete, Gitarre und Bass - wieder die Bühne und machen Musik, die einen nicht mehr loslässt, und spielen einen Rhythmus, der einen sofort in Bewegung setzt: Elektroswing eben.

Lesen Sie dazu auch

Es gibt noch Balkon- und Flanierkarten für den Presseball unter presseball-augsburg.de