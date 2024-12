Zahl der Bauanträge ist 2024 um über 40 Prozent eingebrochen

Sorgenvoll blickten die Bauunternehmen in und um Augsburg Ende 2023 in die Zukunft. Nach einem schwierigen Jahr für die Bauwirtschaft, getrieben von hohen Baukosten und gestiegenen Zinsen, hofften sie darauf, dass das Jahr 2024 eine Trendwende bringen würde. Auch, weil die Stadt Augsburg dringend neuen Wohnraum braucht. Doch der Aufschwung am Bau blieb nicht nur aus. Es ging 2024 sogar noch weiter abwärts, wie aktuelle Zahlen aus dem Bauordnungsamt zeigen. Zwar wurden in diesem Jahr mit 677 Baugenehmigungen insgesamt acht Projekte mehr genehmigt als 2023. Doch von Werten wie im Jahr 2021, als noch knapp 1000 Baugenehmigungen erteilt wurden, war man weit entfernt. Sorgen macht der Branche aber vor allem eine andere Zahl - die der Bauanträge. Bis Mitte Dezember waren 2024 in Augsburg gerade einmal 463 eingegangen. 2023 waren es noch 826 - ein Rückgang von 44 Prozent.

