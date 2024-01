Schwedisches Königshaus ist der evangelischen Heilig-Kreuz-Kirche verbunden

Von Franz Häußler - vor 17 Min. Artikel anhören Shape

Im 17. Jahrhundert unterstützte Königin Christina von Schweden den Bau des Gotteshauses. Warum der aktuelle Pfarrer Kontakte nach Skandinavien knüpft.

Die evangelische Heilig-Kreuz-Kirche in Augsburg wird derzeit saniert. Sie ist in die Jahre gekommen: Am 24. Oktober 1653 wurde sie eingeweiht. Das war kurz nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs. Der katholische Kaiser Ferdinand III. war 1653 oberster Souverän der kaiserlichen Reichsstadt Augsburg, in evangelischen nordischen Staaten regierte von 1644 bis 1654 Christina, Königin von Schweden, Gotland und Jütland. Das ist auf einer in Latein verfassten Bautafel hinter dem Altar der Heilig-Kreuz-Kirche festgehalten.

Königin Christina sponserte die evangelische Heilig-Kreuz-Kirche

Die Nennung der schwedischen Königin Christina erfolgte aus gutem Grund: Sie war eine Sponsorin beim Bau der Kirche. Der Tafeltext schreibt von „Königen, Kurfürsten, Herzögen, Fürsten, Grafen, Freiherren, Freien Reichsstädten und mäzenatischen Bürgern“, die den Neubau ermöglichten.

