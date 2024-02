Seit Jahrhunderten investiert Augsburg in sauberes Trinkwasser

Viele Kommunen beneiden Augsburg um sein reines und reichlich vorhandenes Trinkwasser. Bereits die Römer richteten eine Fernwasserleitung ein.

Sauberes Trinkwasser in ausreichender Menge ist ein aktuelles Thema. Die Stadt Augsburg hat damit keine Probleme, denn sie investierte vorausschauend viel Geld in den Trinkwasserschutz. Der Erfolg: Augsburgs Trinkwasser kann naturbelassen getrunken werden. Dank einer vorbildlichen Wasserwirtschaft verfügt Augsburg über eines der besten Trinkwässer europäischer Großstädte.

Aus Sammelbrunnen in der Lechebene südlich von Augsburg strömt sauberes Trinkwasser direkt ins Netz. Unter der Oberfläche der Lechebene fließen ergiebige Grundwasserströme. Sie werden mit Sammelbrunnen angezapft. Eine automatisierte Kontrolle überwacht rund um die Uhr die Wasserqualität.