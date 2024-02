Augsburg

Könnte Augsburg über seinen Wasserreichtum Geld einnehmen?

Plus Während Augsburg auf einem ergiebigen Grundwasservorkommen sitzt, wird in anderen Regionen der Verbrauch gedeckelt. Welche Möglichkeiten bietet das der Stadt?

Augsburg ist von grünen Punkten umzingelt. Das ist eine gute Nachricht, wenn es ums Wasser geht. Auf den Karten des Niedrigwasser-Informationsdienstes Bayern stehen die grünen Punkte an den Messstellen für ausreichend Grundwasser. Gleichzeitig gibt es aber auch in Bayern Regionen, die unter sehr niedrigen Grundwasserständen leiden. Vor allem eine Folge der zunehmenden Trockenheit der vergangenen Jahre. Auf Augsburgs ergiebiges Grundwasservorkommen hingegen hatten regenarme Jahre wie 2018 keinen Einfluss. Die Stadt an Lech und Wertach sitzt auf Unmengen an flüssigem Gold, sie verstand es auch, dies über Jahrhunderte optimal zu managen – eine Erfolgsgeschichte, für die die Unesco der Stadt 2019 den Welterbe-Titel verlieh. Doch ließe sich diese wertvolle Ressource künftig auch in bare Münze umwandeln?

"Augsburg ist bei der Wasserversorgung tatsächlich in einer begnadeten Situation", sagt Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg. "Unser Trinkwasser stammt im Wesentlichen aus dem Grundwasserstrom in den westlichen Lechauen südlich von Augsburg." Darüber hinaus könne das Wasser in Augsburg aufgrund der topografisch flachen Lage des Gewinnungsgebiets in Kombination mit der Niederschlagsmenge gut versickern. Extreme Trockenjahre wie 2005 und 2018 hätten somit zu keinen sinkenden Grundwasserständen im Gewinnungsgebiet der Augsburger Trinkwasserbrunnen geführt. Bis heute "haben wir im Stadtwald etwa doppelt so viel Grundwasserangebot, wie wir tatsächlich entnehmen", sagt Fergg.

