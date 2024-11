Mit Fußballvideos im Internet verdient er sein Geld

Der Augsburger Fabian Pecher dreht gerne Videos. Ihr Inhalt: alles rund um Fußball und Sport. Manchmal ist er selbst am Ball, im nächsten Streifen lobt er das Duschgel einer bekannten Marke, duelliert sich im Quiz mit Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff oder übt mit FC Bayern-Star Leon Goretzka, einen zugeworfenen Tennisball gezielt in einem kleinen Kreis zu platzieren. Was nach Spaß klingt, ist für den 28-Jährigen Arbeit. Er verdient damit sein Geld, viel Geld. Dass das so kommt und er in sozialen Netzwerken fast eine Million Fans hat, war allerdings nicht geplant. Es hat sich so ergeben - auch dank Cristiano Ronaldo.

