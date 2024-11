Das Allgäu ruft den Wirt am Klavier aus Augsburg

In Künstlerkreisen genießt sein Name einen sehr guten Ruf. Zlatko Kresic hat sich als Musiker und Komponist bewiesen. Er ging mit internationalen Rock-Größen auf Tour, arrangierte Musicals und schrieb ein Kinderbuch. Im Vorjahr startete der 56-Jährige ein weiteres Projekt, Kresic stieg als Gastronom im Lokal Il Giro in der Augsburger Maximilianstraße ein. Wenn er Lust hatte, setzte er sich an ein Klavier, das er eigens im kleinen Gastraum aufgestellt hatte. Jetzt hat der Augsburger Wirt am Piano eine neue Aufgabe außerhalb der Stadtgrenzen begonnen. Das Allgäu hat ihn gerufen. Zlatko Kresic ist im Festspielhaus in Füssen eingestiegen. In einer Doppelfunktion. Er begleitet Musicals im Festspielhaus und betreut die dortige Gastronomie.

