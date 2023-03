Neues Lokal im ehemaligen Centro: Il Giro soll Anfang Mai eröffnen

Plus Die kleine Kaffee-Bar Il Giro in der Maxstraße in Augsburg soll ein Treffpunkt für alle Generationen werden. Was die drei Pächter damit vorhaben.

Die Eingangstüren sind noch mit Zeitungspapier beklebt: Doch in wenigen Wochen soll die beliebte Kaffee-Bar in der Maximilianstraße wieder geöffnet sein und - wenn das Wetter passt - auch die große Terrasse. Dort, wo über 25 Jahre das Centro beheimatet war, eröffnet Anfang Mai "Il Giro". Die Pächter sind in Augsburg nicht unbekannt und wollen aus dem kleinen Lokal eine Anlaufstelle für alle Generationen machen.

Seit Ende Oktober ist das Lokal geschlossen. Beniamino Cierro eröffnete es 1996 und betrieb es bis zu seinem Ruhestand 2019. Er hauchte der Gastronomie viel italienisch-deutsche Lebenskultur ein - auch seine Nachfolger Sarah Smolik und Daniel Albinger brachten mit ihrem Centro ein Stück Italien nach Augsburg.

Der Name ändert sich, aber auch das "Il Giro" soll für italienisches Lebensgefühl sorgen. "Mit dem Namen ist eine Runde gemeint, wie beim Giro d'Italia. Es kann aber auch die Runde bedeuten, die in einer Bar noch getrunken wird", sagt Zlatko Kresic, einer der drei Pächter des Lokals. "Es kann aber auch die Runde sein, die man noch durch die Stadt läuft und dann noch was trinken geht", wirft Felix Haugg, der Zweite im Bunde ein. Kresic ist ein erfolgreicher Musiker und Komponist. Mehrere Jahre gestaltete er unter anderem die Show "Rock meets Classic". Bei dem Projekt spielen Künstler ihre weltberühmten Rock-Hits live und werden dabei von einem Sinfonieorchester begleitet. Dort war er als Arrangeur tätig und arbeitete so mit Musikern wie Alice Cooper, Tina Turner oder auch der Band Deep Purple zusammen oder tourte als Keyboarder und Komponist mit verschiedenen Rockgrößen durch die Welt.

Der Augsburger arbeitet an kreativen Projekten wie einem Kinderbuch und Musical und nun eben auch an dem neuen Projekt: der Kaffe-Bar Il Giro. "Ich kenne die Familie Babic schon lange, es sind gute Freunde von mir. Das hat sich dann einfach so ergeben", sagt er. Anita Babic, die Wirtin des alteingesessenen und nahegelegenen Lokals Il Gabbiano, ist ebenfalls mit im Boot. "Der Standort ist optimal und es ist eine gute Ergänzung zum Il Gabbiano", sagt sie. Haugg, der Lebensgefährte ihrer Tochter Ana, ist Eigentümer des Unternehmens Haugg Metall und soll sich künftig um die Finanzen kümmern. "Dieses Konzept zu dritt ist eine gute Konstellation", findet Zlatko Kresic. Die Zusammenarbeit mache schon jetzt "sehr viel Spaß", ergänzt Anita Babic.

Il Giro in Augsburg: Die neue Bar wird im Eingangsbereich des Lokals platziert

Das Trio hat mit seinem neuen Lokal viel vor: Im Innenbereich wird alles verändert. Eine neue Bar wird samt einer neuen Schankanlage im Eingangsbereich platziert. "So kann man dort einen kurzen Stopp für ein Getränk einlegen und die Terrasse kann besser bedient werden", sagt Zlatko Kresic. Es werde eine kleine Auswahl an Speisen, wie etwa Panini geben, der Fokus liege aber auf den Getränken: Kaffee, Wein und eine große Auswahl für einen Aperitivo. "Wir haben auch die Brauerei gewechselt und beziehen unser Bier jetzt von Hacker Pschorr", sagt Ana Babic. Sie arbeitet neben ihrem Studium im Il Gabbiano mit. Ihre Geschwister Matea und Luca sind in das Familiengeschäft eingestiegen - alle halten zusammen. "Bis Anfang Mai ist nicht mehr viel Zeit. Aber ich bin mir sicher, dass wir das schaffen, weil alle mit anpacken", sagt sie.

Für das Lokal erhoffen sich die neuen Betreiber ein geselliges Miteinander. "Es soll ein Ort werden, wo Leute zusammenkommen und sich vielleicht auch an der Bar kennenlernen", sagt Ana Babic. Alle Generationen sind willkommen. Zlatko Kresic ist sich sicher, dass auch Musik manchmal ein Thema sein wird. "Es wird kein Musiklokal werden, aber gelegentlich wird mal jemand auf einer Akustikgitarre spielen." Die Öffnungszeiten sind noch nicht in Stein gemeißelt. "Da möchten wir erst abwarten, wie es läuft", sagt Felix Haugg.

