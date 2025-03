Augsburgerin Natalie Hünig spielt auf Nockherberg mit

Riesige Freude gepaart mit Aufregung, das spürt gerade Natalie Hünig. Die Schauspielerin des Augsburger Staatstheaters tritt am Mittwochabend auf dem Nockherberg auf.

Welche Rolle sie dabei einnimmt, darf die 50-Jährige vorab nicht verraten. Nur, dass sie in den letzten zehn Minuten zu sehen sein wird. „Ich bin quasi das Bonbon, das Zuckerl“, berichtet sie fröhlich in einem kurzen Telefonat zwischen den Proben. Eine größere Rolle wäre für Natalie Hünig augenblicklich auch nicht machbar, steht sie doch gerade in Augsburg in der Inszenierung „Mord im Orientexpress“ auf der Bühne und probt schon fleißig für weitere Stücke. Es ist ihr zweiter Auftritt beim traditionellen Politikerderblecken in München.

Augsburger Schauspielerin Hünig tritt auf dem Nockherberg 2025 auf

Beim Nockherberg 2020 hätte Hünig die Rolle der Saskia Esken übernommen. Die Veranstaltung wurde jedoch wegen der Pandemie abgesagt. Vergangenes Jahr spielte sie eine Chefärztin. Dieses Jahr sei es besonders spannend gewesen, erzählt die Schauspielerin. Als sie vor Weihnachten für den Nockherberg angefragt wurde, habe man ihr gesagt, dass man ihr noch nicht endgültig zusagen könne. „Die politische Lage war so volatil, dass mehrere Varianten geschrieben wurden.“ Ihre Rolle hat das Ergebnis der Bundestagswahl offenbar überlebt. Der Nockherberg beginnt am Mittwochabend um 19 Uhr und wird live im Bayerischen Rundfunk übertragen.