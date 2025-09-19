Warum das Hallenbad in Göggingen ein Besuchermagnet ist

Der Auftakt in die Hallenbadsaison ist in Augsburg alles andere als geglückt. Das Hallenbad in Haunstetten bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Das Plärrerbad, das für Schulen und Vereine vorgesehen ist, öffnet mit Verspätung. Zum Glück gibt es das Hallenbad in Göggingen. Schwimmer sind willkommen. Ein Besuch vor Ort.

Der Geruch von Chlor hängt in der Luft, das Platschen der vorbeiziehenden Schwimmer hallt durch das Gögginger Schwimmbad. Die Saison hat offiziell begonnen: Bereits um 11 Uhr vormittags herrscht an diesem Tag reger Betrieb. Die Stimmung ist bestens - Jung bis Alt sind alle da. Dieses Gefühl drängt sich auf.

Schwimmen als Therapie gegen Rückenschmerzen

Dass der Beruf als Altenpflegerin körperlich fordernd ist, spürt Christin Bohner inzwischen am ganzen Körper. Rückenschmerzen begleiten sie schon länger, das viele Heben und Bewegen im Pflegealltag hinterlässt Spuren. Umso mehr freut sie sich auf das Schwimmen, das ihr als gelenkschonender Ausgleich dient. Sie zieht konzentriert ihre Bahnen durch das Becken: „Ich habe mich schon lange auf den Saisonstart gefreut und bin natürlich gleich am ersten Tag hier“, sagt die 40-Jährige. „Das Schwimmen ist für mich nicht nur Hobby, sondern auch Ausgleich zum Beruf.“ Wenn sie Spätschicht hat, verbringt sie ihre freien Vormittage fast immer hier.

Um ihre Schultern gezielt zu entlasten, setzt Bohner Plastikpaddel ein, die sie über die Hände stülpt. Jeder Zug durchs Wasser erzeugt spürbaren Widerstand, der die Rückenmuskulatur zusätzlich stärkt. „Dadurch beanspruche ich meine Muskeln noch mehr und entlaste meinen Rücken“, erklärt sie. Sport ist für Bohner ein fester Bestandteil ihres Alltags. Vier bis fünfmal pro Woche schwimmt sie regelmäßig. „Wenn das Bad montags geschlossen hat, fahre ich sogar extra ins Spickel-Bad“, sagt sie und lächelt. Für sie ist diese Zeit im Wasser nicht nur Training – sondern kleine Flucht aus dem stressigen Berufsalltag.

Christin Bohner verschafft ihrem Rücken mit Hilfe von speziellen Schwimmpaddeln Entlastung. Foto: Michael Hochgemuth

Nicht nur Gögginger nutzen das Hallenbad

Ein paar Meter krault Johannes Hörmann mit weißer Badekappe durchs Wasser. Er kommt aus Königsbrunn und hat bis zur Schließung des Hallenbads immer in Bobingen geschwommen. Er arbeitet genau wie Christin Bohner in einem Schichtbetrieb. Das Schwimmen ist vor fünf Jahren zu seiner Leidenschaft geworden. „Ich gehe zweimal die Woche schwimmen. Am liebsten immer vormittags, weil da weniger Leute da sind“, sagt Hörmann. Auch wenn der 38-Jährige kein Leistungsschwimmer ist, zieht er die Kraulbewegungen präzise durch, jede Bewegung sitzt. „Ich genieße das Schwimmen, es ist auf jeden Fall mein zeitaufwendigstes Hobby“, sagt er mit einem Grinsen im Gesicht. Eine Stunde bleibt ihm noch, dann muss er wieder los - die Spätschicht wartet.

Hörmann ist aber nicht der einzige Besucher, der aus einem anderen Stadtteil anfährt: Im Becken zieht auch eine Schwimmerin aus Haunstetten ihre Bahnen. Sie ist nur wegen der dortigen Bäderschließung in Göggingen zu Gast. Das nervt sie sichtlich. „Eigentlich habe ich zu meinem Schwimmbad nur ein paar Minuten Fahrtzeit. Jetzt muss ich extra einen viel längeren Umweg nach Göggingen fahren“, beschwert sich die Schwimmerin. Dass ihr Stamm-Hallenbad geschlossen ist, habe sie erst gemerkt, als sie in Haunstetten vor verschlossenen Türen stand. „Die Kommunikation ist wirklich miserabel, niemand weiß ob und wann das Hallenbad überhaupt wieder öffnet.“

Johannes Hörmann geht vor seiner Spätschicht regelmäßig schwimmen. Foto: Michael Hochgemuth

Ein Baby ist auch da: Früh übt sich

Die wohl jüngste Besucherin im Gögginger Hallenbad ist Clara. Ihre Mutter Franziska Hecht planscht mit dem Baby im Kinderbecken. Das haben sie an diesem Morgen ganz für sich alleine. „Meine Kleine ist eine totale Wasserratte. Ich komme mit ihr hierher, seit sie sieben Monate alt ist“, sagt Hecht und führt Clara in kreisenden Bewegungen durchs Wasser. Die 44-Jährige ist seit ihren Kindertagen regelmäßig hier im Hallenbad und war selbst Mitglied im Gögginger Schwimmverein.

In Elternzeit genießt sie den Morgen gemeinsam mit ihrer Tochter. Den Saisonstart wollte sie sich nicht entgehen lassen: „Das Wetter ist schon so kalt, dass wir nicht mehr draußen baden können. Deshalb gehen wir schon im September ins Hallenbad.“ Verstärkung bekommt sie von ihrer Mutter. Die schwimmt gerade im Becken nebenan. „Wir wechseln uns immer wieder ab“, erklärt Hecht. „Zuerst schwimmt sie und dann löst sie mich ab - so komme ich auch mal richtig zum Zug.“

Franziska Hecht macht mit ihrer Tochter Clara erste Schwimmübungen im Kinderbecken. Foto: Michael Hochgemuth