Bergheim: Falschparker und Tempo 30 Zonen behindern den Nahverkehr

Die Buslinie 38 ist so etwas wie die Lebensader der Bergheimer in die Stadt. Wenn sie nicht mit dem Auto fahren. In letzter Zeit häufen sich die Probleme. Es gibt Verspätungen. Busfahrer warten in Göggingen nicht auf Fahrgäste aus der Straßenbahn. In Bergheim haben sich Eltern an die Polizei gewandt, weil rücksichtslos parkende Autofahrer den Bus behindern und Schulkinder gefährden, wie Stadträtin Beate Schabert-Zeidler (Pro Augsburg) berichtet.

„Vor einigen Wochen war ich selbst Betroffene und zugleich Zeugin der Probleme mit der Pünktlichkeit des Busses der Linie 38 nach Bergheim“, berichtet Schabert-Zeidler. „An der Haltestelle Göggingen Altes Rathaus hatte der Bus 20 Minuten Verspätung. Die Kinder aus der Mittagsbetreuung der Grundschule Göggingen-West waren auf dem engen Gehweg kaum zu bremsen, und die Wartenden waren verärgert, da niemand wusste, wann der Bus kommen würde. Als der Bus endlich kam, unterhielt ich mich mit einigen Mitfahrenden. Sie erzählten mir übereinstimmend, dass Verspätungen in letzter Zeit häufiger vorkommen“ so die Stadträtin

„Da ich in Bergheim an der Endhaltestelle aussteige, konnte ich mich auch noch mit dem Busfahrer unterhalten. Er klagte über die neuen Tempo-30-Zonen und die zugeparkten Straßen auf der Strecke der Linie 38. Das Ergebnis seien teils erhebliche Verspätungen, ausgelassene Haltestellen und fehlende Pausen für das Fahrpersonal an den Endhaltestellen.“

Hindernisse führen immer wieder zu Verzögerungen

Die Stadtwerke bestätigen das Problem. Die Buslinie 38 führe insbesondere im Bereich Inningen (Wasserturmstraße) und in Bergheim durch sehr enge Wohnstraßen. Dort mit Linienbussen die ideale und sichere Fahrlinie zwischen spielenden Kindern, parkenden Autos, zeitweise bereitgestellten Mülltonnen und anderen auf der Fahrfläche befindlichen Gegenständen zu finden, stelle für das Fahrpersonal eine große Herausforderung und langjährige Erfahrung mit Ortskenntnis auf diesen Streckenabschnitten dar und erhöhe mitunter die Fahrzeit, sagt swa-Sprecher Jürgen Fergg. Hindernisse, wie Mülltonnen oder falsch oder schlecht parkende Autos, an denen der Bus nicht oder nur sehr langsam vorbeikommt, führten immer wieder zu Verzögerungen.

Wenn auf beiden Straßenseiten Autos parken, muss sich der Bus in Schlangenlinien seinen Weg suchen. Foto: Anna Kondratenko

Gleichzeitig wurden neue Tempo-30-Zonen ausgewiesen, die die Umlaufzeiten der Linie verlängern und den Fahrplan und das Fahrpersonal unter Druck setzten. Dadurch könne es bei einzelnen Fahrzeugen zu Verspätungen an den Haltestellen kommen.

Tempo 30 darf nicht zulasten eine pünktlichen Nahverkehrs gehen

Schabert-Zeidler hat im Stadtrat eine Anfrage gestartet, in welchen Straßen mit Buslinien in den letzten fünf Jahren Tempo 30 angeordnet wurde und wie sich das auf den ÖPNV auswirkt. Tempo 30 dürfe nicht zulasten eines pünktlichen Nahverkehrs und zulasten des Buspersonals gehen, so der Antrag. In Gesprächen mit den Stadtwerken sei auch die Überlegung aufgekommen, ob Ausnahmegenehmigungen von Tempo 30 Zonen für den ÖPNV möglich seien.

Das Mobilitäts- und Tiefbauamt der Stadt schreibt auf Anfrage, mit der Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH (avg) würden bereits Verbesserungen auf dem Linienweg der Linie 38 abgestimmt. Dazu würden auch Halteverbote als versetztes Parken im Bereich der Hauptstraße von Bergheim geprüft. Das werde zu einer Verbesserung des Verkehrsflusses für alle Verkehrsteilnehmer und damit auch für den ÖPNV führen. Der aktuelle Kurs der Stadtbuslinie 38 sei in der bekannten Taktzeit nicht mehr praxistauglich, eine Anpassung erforderlich, so das Amt.

In der Regel seien aber durch abschnittweise Tempo 30 keine großen Reisezeitverluste für die Verkehrsteilnehmer und damit auch für den ÖPNV zu verzeichnen. „Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für den ÖPNV ist aber dem Grunde nach grundsätzlich möglich, ihrer Natur entsprechend sind Ausnahmegenehmigungen aber äußerst restriktiv zu handhaben und die dabei entstehenden positiven wie negativen Auswirkungen insbesondere auf die Verkehrssicherheit in dieser zu treffenden Ermessensentscheidung würdigend in jedem Einzelfall zu berücksichtigen“, so die Stadt.

Auf Anfrage schreibt die Polizei, man habe keine Behinderungen des Schulbusses beobachten können. Die Polizei führt aktuell täglich – auch im Rahmen der Aktion „Sicher zur Schule, sicher nach Hause“ – zahlreiche Schulwegkontrollen an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Augsburg und der gesamten Region durch. Dabei achten die Einsatzkräfte auch auf Parkverstöße, welche zudem Schulbusse behindern oder gar gefährliche Situationen, beispielsweise durch Sichtbehinderungen, auslösen können“, so die Polizei. Dazu gehöre natürlich auch Bergheim. Sollten akute Behinderungen festgestellt werden, könne jederzeit die zuständige Polizeiinspektion informiert werden.