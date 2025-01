Betretungsverbot von Eisflächen: Stadt Augsburg kündigt Kontrollen an

Angesichts der niedrigen Temperaturen wird die Stadt Augsburg spätestens am Wochenende das Betretungsverbot von Eisflächen mit Streifen des Ordnungsdienstes verstärkt kontrollieren. Die entsprechende Verordnung gilt erstmals in diesem Winter (wir berichteten). Hintergrund des generellen Betretungsverbots ist der Klimawandel, der längere Phasen mit extrem niedrigen Temperaturen inzwischen zur Ausnahme macht. Die nötigen 15 Zentimeter Eisdicke auf stehenden Gewässern würden faktisch nicht mehr erreicht, so die Stadt.

Sollten die Temperaturen mit Nachtfrost und Werten um den Gefrierpunkt tagsüber in den kommenden Tagen anhalten, wird sich auf den Augsburger Seen eine geschlossene Eisdecke bilden, sofern das nicht jetzt schon der Fall ist. Tragfähig, warnt die Stadt, werde sie aber nicht sein. Im vergangenen Winter war der Kuhsee am Wochenende bei ähnlicher Wetterlage trotz Rissen im Eis teils von hunderten Menschen bevölkert, obwohl die Wasserwacht davor warnte.

Eis auf Augsburger Seen: Ordnungsdienst läuft Streife

Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) sagte auf Anfrage, der Ordnungsdienst habe die Situation im Blick und werde die Wasserflächen entsprechend bestreifen. „Wenn sich Menschen auf einer Eisfläche aufhalten, werden sie angesprochen und aufgefordert, die Eisfläche zu verlassen“, so Pintsch. Ganz einfach dürfte das in der Praxis allerdings nicht werden, weil der Ordnungsdienst aus Gründen der Eigensicherung selbst nicht aufs Eis gehen wird. Die Stadt appelliert an die Vernunft der Bürger - wer aufs Eis gehe, bringe sich selbst, Helfer und Rettungskräfte in Gefahr. Absehbar ist, dass die Temperaturen in den kommenden Tagen etwas steigen werden und tagsüber Pluswerte erreichen, sodass die Lage nochmal unsicherer wird.

Verstöße gegen das Betretungsverbot können mit bis zu 1000 Euro Bußgeld geahndet werden. Ob es zum Bußgeldverfahren kommt oder eine Verwarnung reicht, wird der Ordnungsdienst situativ entscheiden.