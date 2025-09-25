Icon Menü
Cannabis-Gesetz sorgt in Augsburg auch nach 18 Monaten für viel Unklarheit

Augsburg

Weniger Fälle, mehr Verwirrung: Diese Schwächen sehen Augsburger Ermittler beim Cannabis-Gesetz

Seit 18 Monaten ist Cannabis teils legalisiert. Seither ist die Zahl der Rauschgift-Verfahren in Augsburg deutlich gesunken. Das Gesetz sorgt aber auch für Unklarheiten und Ärger.
Von Jan Kandzora
    Seit April 2024 ist Cannabis zum Teil legalisiert. Die gesetzliche Regelung sorgt in Augsburg für viele Veränderungen - und bei Ermittlern teils für Verdruss.
    Seit April 2024 ist Cannabis zum Teil legalisiert. Die gesetzliche Regelung sorgt in Augsburg für viele Veränderungen - und bei Ermittlern teils für Verdruss. Foto: Christian Charisius, dpa (Symbol)

    Sie rückten kurz nach Ladenöffnung an und nahmen alles mit. Die Beamten, die zuletzt das Geschäft für Cannabis-Anbauprodukte in der Region Augsburg durchsuchten, beschlagnahmten 25 Pflanzen. Oder waren es doch keine Pflanzen? Der Betreiber sagte unserer Zeitung später, es habe sich bei den Produkten um sogenannte Stecklinge in einer Kokos-Torf-Mischung gehandelt – was legal wäre. Auf seinen Einwand hin hätten die Polizisten gesagt, sie seien doch keine Botaniker. Möglich, dass der Händler recht hat, es gilt die Unschuldsvermutung. Die Razzia und das Verfahren sind jedenfalls Teil eines geradezu exemplarischen Falls. Was nach dem Cannabis-Gesetz erlaubt und was illegal ist, ist in Augsburg in Teilen selbst Menschen unklar, die täglich damit arbeiten oder als Konsumenten davon betroffen sind.

