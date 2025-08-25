Überraschende Wende: Stadt erlaubt Centurions Testlauf im Rosenaustadion

Sportlich könnte die Saison für die American Footballer der Centurions Augsburg bislang nicht besser laufen. In der drittklassigen Regionalliga Süd haben sie ohne Niederlage die Meisterschaft gewonnen. In den Play-offs werden sie versuchen, ihre Aufstiegsambitionen mit Leben zu füllen. Zwei Gegner müssen sie in direkten Duellen besiegen, um künftig in der 2. Bundesliga antreten zu können.

Einen Erfolg verbuchten die Footballer nun ebenso abseits des Spielfelds. Nach etlichen Absagen verschickte die Stadt Augsburg am Montagnachmittag eine Mitteilung mit überraschendem Inhalt. So wird das Referat für Kultur, Welterbe und Sport nun doch einen Testlauf ermöglichen. Am Samstag, 27. September, dürfen die Centurions im Rosenaustadion probeweise eine Partie austragen.

In den vergangenen Wochen hatte die öffentliche Diskussion darüber zugenommen, ob die Footballer die Sportstätte zu Heimspielen nutzen dürfen. In der aktuellsten Mitteilung der Stadt heißt es wörtlich, der Testlauf werde „aufgrund der entstandenen Dynamik“ und „entgegen den erheblichen sportfachlichen Bedenken“ genehmigt. Sportreferent Jürgen Enninger erklärte, die Sportverwaltung sei stets bemüht, allen Sportarten gerecht zu werden und den Sport als Ganzes zu ermöglichen. „Daher gilt es, neue Wege zu gehen.“

U23 des FC Augsburg und TSV Schwaben Augsburg spielen im Rosenaustadion

Derzeit nutzen die Regionalliga-Fußballer des FC Augsburg II und des TSV Schwaben Augsburg sowie die Leichtathleten der LG Augsburg das Stadion. Noch vor ein paar Tagen hatte das Referat eine Begründung geliefert, warum man einen Testlauf nicht ermöglichen könne. Entscheidender Punkt blieb die Rasenqualität. Würde die Stadt den Footballern die Nutzung erlauben, müsste sie gewährleisten, dass sich der Rasen vor den Fußballspielen in bestem Zustand präsentiert.

Am Mittwoch, 23., und Freitag, 26. September, finden Heimspiele des FCA II und der Schwaben statt. „Unter der Prämisse, dass für die Regionalliga ein Spielfeld mit entsprechender Qualität zur Verfügung gestellt werden muss, ist die maximale Belegungszeit in dieser Woche damit durch die beiden Regionalligisten bereits erreicht“, teilte die Stadt mit. Zudem hätte die Stadt Augsburg für die Belegung durch die beiden Regionalligisten zwei Stadionverfügbarkeitserklärungen unterzeichnet, die sie „zu einer uneingeschränkten Zurverfügungstellung des Rosenaustadions verpflichte. Nun das Umdenken.

Nicht nur sportlich ist die Partie im Rosenaustadion bedeutend

Enninger war am Samstag beim letzten Ligaspiel der Centurions zu Gast. Auf der TSG-Anlage trugen die Footballer bislang ihre Heimspiele aus. Centurions-Teammanager Daniel Metzler tauschte sich nochmals mit dem Sportreferenten aus. Ob dieses Treffen oder die politische und öffentliche Diskussion den Testlauf jetzt ermöglichten, darüber möchte Metzler nicht spekulieren. Letztlich sei ihm dies auch egal. „Ich bin einfach froh, dass wir den Test machen können.“ Der Anlass könnte passender kaum sein. Mit einem Erfolg im ersten Play-Off-Spiel in Bad Homburg (20. September) kann Augsburg den Weg ebnen zum Endspiel in der Rosenau. Am 27. September empfangen die Centurions die Karlsruhe Engineers.

Für die Augsburger Footballer ist nicht nur der Ausgang der Partie von Bedeutung. Zugleich soll nach dem dritten Spiel innerhalb einer Woche dokumentiert werden, welche Schäden der Rasen im Rosenaustadion davongetragen hat. Die Stadt kündigt an: „Der Weg mit den Centurions ist ergebnisoffen, soll aber Perspektiven der Optimierung der Sportflächennutzung aufzeigen.“ Parallel dazu prüft die Stadt weiterhin Alternativstandorte wie das Ernst-Lehner-Stadion.