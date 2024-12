„Respektlos“ oder „überflüssig“: Das sagen Leser zur Augsburger Lumumba-Debatte

Augsburgs Christkindlesmarkt-Beschicker schütteln den Kopf: Das städtische Marktamt hat ihnen nahegelegt, das Getränk Lumumba - heiße Schokolade mit Sahnehaube und Schuss - umzubenennen. Zwar sei das keine Anweisung oder Aufforderung gewesen, aber immerhin eine Anregung, darüber nachzudenken, hieß es danach. Hintergrund: Patrice Lumumba war ein Vorkämpfer der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegung. Ein Heißgetränk nach ihm zu benennen, könnte rassistische Vorurteile schüren. Auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt wurde das Getränk deshalb verboten. Leserinnen und Leser unserer Zeitung haben zu diesem Thema eine klare Meinung:

Karl-Heinz Appel aus Augsburg sieht das Problem nicht im Namen des Getränks: „Der Leiter des Marktamts der Stadt Augsburg fühlt sich bemüßigt, die Beschicker des Christkindelmarktes bezüglich Rassismus zu „sensibilisieren“ und das Thema zu „erörtern“. Warum? Aufgabe des Marktamts ist die Organisation und Durchführung von Märkten. Nicht zuständig ist das Marktamt für sinnlose Rassismus- und Woke-Wahnsinn-Debatten“, schreibt er. Er fragt sich auch, wer entscheide, was rassistisch ist. „Das Getränk ist nach einer historischen Persönlichkeit benannt und das Trinken zu seinen Ehren sollte jedem selbst überlassen bleiben.“

Ähnlich sieht dies der Augsburger Peter Biet: „Das städtische Marktamt bittet die Glühweinbudenbesitzer auf dem Christkindlesmarkt, das Heißgetränk „Lumumba“ umzubenennen, weil der Name rassistische Vorurteile schüren könne. Kunden und Beschicker schütteln darüber nur den Kopf. So stellt sich hier mal wieder die Frage: Soll das eine geeignete Aktion sein, mit der die Stadt Augsburg ihrem selbst gewählten Markenkern als Friedensstadt gerecht werden kann? Oder entspringt das Ganze lediglich einer sonderbaren modernistischen Ideologie, die dem innerstädtischen Frieden gerade nicht dient?“

Lob für Beschicker, der „Lumumba“ weiter so nennen möchte

Zuspruch bekommt Schausteller Dieter Held, der den Namen an seinem Stand, der Almhütte, beibehalten will: „Das kakaohaltige Heißgetränk trägt nun mal den Namen Lumumba und damit basta. Kein normaler Mensch würde dies in Verbindung mit Rassismus bringen. Bravo für ihr Rückgrat, Herr Held. Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffentlich viele verkaufte Lumumbas“, findet Leser Hans Rieß aus Bobingen.

Günter Pflichtenhöfer aus Friedberg schlägt derweil vor, die Debatte noch auf andere Getränke auszuweiten: „Also für mich war und ist Lumumba die originelle Bezeichnung für ein süßes Schokogetränk mit Rum. Eine Rassendiskriminierung des sozialistischen, kongolesischen Freiheitskämpfers Lumumba kann ich überhaupt nicht erkennen. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn ein wohlschmeckendes Getränk nach mir benannt werden würde. Ich habe einen Hinweis an die moralisierenden Sprachforscher: Die Bezeichnung „Russ`n-Maß“ ist vollkommen unakzeptabel! Dies könnte als Sympathiebekundung für Wladimir Putin missverstanden werden. Die politisch korrekte und saubere Bezeichnung muss lauten: Weißbier mit Limo. Nein, das geht auch nicht, da mit dem Wortteil „Weiß“ sich hellhäutige Menschen diskriminiert fühlen können. Die perfekte Bezeichnung: Helles, besonders hefehaltiges Bier mit Limonadenzusatz. Der Beitrag zur Russ`n-Maß ist natürlich Satire.“

Monika Fuchs aus Augsburg rät zu „weniger Aufgeregtheit“ und „mehr Fingerspitzengefühl“, wenn es um solche Debatten geht, und spricht damit vielen Menschen aus der Seele. Viele Bürgerinnen und Bürger sind der Meinung, dass es andere, wichtigere Probleme gibt, über die man sich Gedanken machen sollte.

Debatte um „Lumumba“: Es gibt Befürworter für eine Umbenennung

Im sozialen Netzwerk Facebook wird das Thema dieser Tage ebenfalls intensiv diskutiert. Viele Nutzer sind hier der Meinung, dass es in Deutschland andere Probleme gebe, als sich über den Namen eines Getränks aufzuregen. Doch es gibt hier auch viel Zuspruch für den Vorstoß des Augsburger Marktamtes. Angelika Dressler zum Beispiel kommentiert auf Facebook, dass es „eine Geste des Respekts“ wäre, das Getränk umzubenennen, da Patrice Lumumba für seine Überzeugung getötet wurde. Auch Frederik Scheller hält es für ein „Unding“ ein Getränk nach einem Menschen zu benennen, der erschossen wurde. Tom Pehlgrimm ist der Ansicht, der Freiheitskämpfer werde durch diesen Namen „zum Getränk degradiert“. Niemand feiere ihn stattdessen für das „was er war und wofür er lebte uns starb“. Führ Pehlgrimm ist dies klassischer Alltagsrassismus.