Getränk auf dem Weihnachtsmarkt: Darum steht „Lumumba“ in der Kritik

Vielerlei Getränke gibt es auf den Weihnachtsmärkten zu kaufen. Nicht fehlen dürfen Glühwein und Kinderpunsch – und auch ein heißer Kakao mit einem Schuss Alkohol ist wohl bei den meisten Buden Standard. Nicht immer wird letzteres Getränk aber auch so angeschrieben. Stattdessen wird landläufig auch der Begriff „Lumumba“ verwendet. Das soll sich in Frankfurt am Main nun ändern.

Was ist die Kritik an der Bezeichnung „Lumumba“?

Die Stadt appelliert nun an Betreiber der Weihnachtsmarkt-Buden der Stadt, das Getränk nicht mehr unter dem Namen „Lumumba“ anzubieten. Denn dies könne rassistische Stereotype bedienen und habe auf dem Weihnachtsmarkt keinen Platz, heißt es von der Stadt Frankfurt.

Icon Vergrößern Die Lichter von Verkaufsbuden und Fahrgeschäften leuchten neben dem Weihnachtsbaum „Florian“ auf dem traditionellen Weihnachtsmarkt auf dem Römerberg in Frankfurt. Foto: Boris Roessler, dpa Icon Schließen Schließen Die Lichter von Verkaufsbuden und Fahrgeschäften leuchten neben dem Weihnachtsbaum „Florian“ auf dem traditionellen Weihnachtsmarkt auf dem Römerberg in Frankfurt. Foto: Boris Roessler, dpa

Der bisher häufig verwendete Name „Lumumba“ erinnere an den kongolesischen Freiheitskämpfer Patrice Lumumba, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Tourismus und Congress GmbH. Kritiker der Bezeichnung sehen eine Verhöhnung darin, dass ein Getränk „mit Schuss“ den Namen eines Mannes trägt, der in den 60er Jahren erschossen wurde.

Wer war Patrice Lumumba?

Patrice Lumumba war Anführer der kongolesischen Nationalbewegung. 1960 war er der ersten demokratisch gewählte Premierministers des ehemaligen Belgisch-Kongo, das später, 1971, in Zaire umbenannt wurde. Heute heißt das Land Demokratische Republik Kongo (DRK).

Im November 1960 wurde Lumumba verhaftet und abgesetzt, im Januar darauf, 1961, wurde er ermordet. Im Februar 2002 entschuldigte sich Belgien offiziell bei den Kongolesen mit der Stimme von Außenminister Louis Michel für seine Rolle beim Tod von Lumumba.

Icon Vergrößern Das Bild von 1960 zeigt Patrice Lumumba in Leopoldville, dem späteren Kinshasa. Foto: dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Das Bild von 1960 zeigt Patrice Lumumba in Leopoldville, dem späteren Kinshasa. Foto: dpa (Archivbild)

Unter welchem Namen sollen Standbetreiber den heißen Kakao stattdessen verkaufen?

Den Standbetreibern sei dringend empfohlen worden, das Getränk stattdessen auf ihren Schildern beispielsweise als „Heiße Schokolade mit Rum“ zu bezeichnen, sagte die Sprecherin. Noch seien nicht alle Schilder auf dem Weihnachtsmarkt ausgetauscht worden. Teilweise seien sie aufwendig gestaltet und könnten nicht ohne weiteres ersetzt werden. Man sei aber zuversichtlich, dass der Appell an die Standbetreiber ausreiche.

Namensgebung des Kakao nicht zum ersten Mal Thema in Frankfurt

Laut Medienberichten soll Jutta Ditfurth, Fraktionsvorsitzende von Ökolinx im Stadtparlament, bereits im Februar dieses Jahres gesagt haben, dass der Name des Getränks höhnisch auf den Mord, verächtlich auf den Menschen Patrice Lumumba und rassistisch auf die antikoloniale Bewegung Afrikas anspiele. Bei den Schaustellern habe man die Namensgebung damals noch weniger kritisch gesehen. (mit dpa)