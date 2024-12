Aufreger auf Augsburger Christkindlesmarkt: Beschicker sollen Lumumba umbenennen

Dieter Held ist angefressen. „Nein, das mache ich auf keinen Fall. Ausgeschlossen.“ Der Betreiber der Almhütte auf dem Christkindlesmarkt ist in Rage. Schuld daran ist das städtische Marktamt. Es hat Glühweinbudenbesitzer gebeten, das Heißgetränk Lumumba umzubenennen. Der Name der heißen Schokolade mit Schuss und Sahnehaube steht seit seinem Verbot auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt in den Schlagzeilen. Er könne rassistische Vorurteile schüren, heißt es. Die Diskussion ist in Augsburgs Schokoladentassen geschwappt. Die Reaktionen auf dem Christkindlesmarkt sind mitunter deutlich. Der Leiter des Marktamtes indes beschwichtigt.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Christkindlesmarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis