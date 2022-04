Apotheken in Augsburg: Öffnungszeiten, Schnelltest, Notdienst - ein Überblick

In diesem Artikel sehen Sie alle Apotheken in Augsburg im Überblick - mitsamt Infos rund um Öffnungszeiten, Corona-Test, Notdienst-Apotheke und digitalem Impfpass.

Wir haben für Sie alle Augsburger Apotheken nach Stadtteilen aufgelistet mit entsprechenden Angaben zu Öffnungszeiten, Anschrift und Telefonnummern. Außerdem finden Sie hier Informationen dazu, welche Apotheken Corona-Tests durchführen und digitale Impfzertifikate ausstellen. Des Weiteren haben wir für Sie Angaben zur Verfügbarkeit homöopathsicher Arzneimittel und zum Apothekenbereitschaftsdienst zusammengetragen.

Welche Apotheke hat heute Notdienst in Augsburg?

Zu jeder Uhrzeit und an jedem Tag gibt es Apotheken, die geöffnet sind und Notdienst haben, damit gesichert ist, dass Bürgerinnen und Bürger auch mitten in der Nacht oder an Feiertagen im Notfall an Medikamente kommen. Um eine Apotheke in Augsburg zu finden, die in Ihrer Nähe aktuell Notdienst hat, informieren Sie sich auch der Webseite von aponet. Indem Sie ihre Postleitzahl eingeben, zeigt Ihnen die Webseite Notdienst-Apotheken in Ihrer Umgebung mit der Entfernung in Kilometern, einer integrierten Karte, Telefonnummer und Anfahrtsmöglichkeiten.

Corona Test und digitaler Impfpass in Augsburger Apotheken

Ob ein Corona-Schnelltest durchgeführt oder ein digitaler Impfnachweis ausgestellt wird, geben nicht alle Apotheken in Augsburg auf ihrer Webseite an. Kontaktieren Sie dazu am besten direkt Ihre Apotheke unter der angegebenen Telefonnummer. Prinzipiell stellen aber fast alle Apotheken den digitalen Impfpass aus.

Apotheken in der Augsburger Innenstadt

Hofapotheke St. Afra (am Dom)

Schnelltest möglich

Adresse . Hoher Weg 11, 86152 Augsburg

. Hoher Weg 11, 86152 Telefon: 0821 343470

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 9.00 -13.00 Uhr

: Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 9.00 -13.00 Uhr Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Anna Apotheke

Schnelltest möglich

Adresse : Färbergäßchen 5, 86150 Augsburg

: Färbergäßchen 5, 86150 Telefon: 0821 41010980

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 9.00 - 19.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 16.00 Uhr

: Montag - Freitag: 9.00 - 19.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 16.00 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Apotheke City Galerie

Schnelltest möglich

Adresse : Willy-Brandt-Platz 1, 86153 Augsburg

: Willy-Brandt-Platz 1, 86153 Telefon: 0821 567580

Öffnungszeiten : Montag - Samstag: 9.00 - 20.00 Uhr

: Montag - Samstag: 9.00 - 20.00 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Apotheke am Vincentinum

Adresse : Vinzenz-von-Paul-Platz 1, 86152 Augsburg

: Vinzenz-von-Paul-Platz 1, 86152 Telefon: 0821 45593963

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag & Donnerstag: 8.00 - 19.00 Uhr, Mittwoch & Freitag: 8.00 - 20.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 18.00 Uhr

: Montag, Dienstag & Donnerstag: 8.00 - 19.00 Uhr, Mittwoch & Freitag: 8.00 - 20.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 18.00 Uhr Lieferdienst möglich

Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Kristall Apotheke Augsburg

Adresse . Bahnhofstraße 19, 86150 Augsburg

. 19, 86150 Telefon: 0821 502630

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.00 - 19.30 Uhr, Samstag: 8.00 - 18.00 Uhr

: Montag - Freitag: 8.00 - 19.30 Uhr, Samstag: 8.00 - 18.00 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

easy Apotheke Augsburg-Mitte

Adresse : Maximilianstraße 13, 86150 Augsburg

: 13, 86150 Telefon: 0821 88588090

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 9.00 - 15.30 Uhr

: Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 9.00 - 15.30 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Stern-Apotheke

Adresse . Maximilianstraße 27, 86150 Augsburg

. 27, 86150 Telefon: 0821 30838

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 9.00 - 14.00 Uhr

: Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 9.00 - 14.00 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

alpha Apotheke

Adresse : Viktoriastraße 3, 86150 Augsburg im HELIO Center

: Viktoriastraße 3, 86150 im HELIO Center Telefon: 0821 42089880

Öffnungszeiten : Montag- Freitag: 7.00 - 19.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 18.00 Uhr

: Montag- Freitag: 7.00 - 19.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 18.00 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Heilig Kreuz Apotheke

Schnelltest und Impfzertifikat möglich

möglich Adresse : Ludwigstraße 7, 86150 Augsburg

: 7, 86150 Telefon: 0821 519236

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag, Donnerstag: 8.15 - 18.15 Uhr, Mittwoch & Freitag: 8.15 - 18.00 Uhr, Samstag: 8.30 - 13.00 Uhr

: Montag, Dienstag, Donnerstag: 8.15 - 18.15 Uhr, Mittwoch & Freitag: 8.15 - 18.00 Uhr, Samstag: 8.30 - 13.00 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Bismarck-Apotheke

Adresse : Konrad-Adenauer-Allee 65, 86150 Augsburg

: Konrad-Adenauer-Allee 65, 86150 Telefon: 0821 519247

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.00 - 18.00 Uhr, Samstag: 8.00 - 12.00 Uhr

: Montag - Freitag: 8.00 - 18.00 Uhr, Samstag: 8.00 - 12.00 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Grottenau Apotheke

Schnelltest möglich

Adresse : Fuggerstraße 16, 86150 Augsburg

: Fuggerstraße 16, 86150 Telefon: 0821 515640

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 13.30 Uhr

: Montag - Freitag: 8.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 13.30 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Neue Herz-Apotheke

Adresse : Bahnhofstraße 12 1/2, 86150 Augsburg

: 12 1/2, 86150 Telefon: 0821 3479910

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag, Donnerstag: 8.30 - 18.30, Mittwoch & Freitag: 8.30 - 18.00 Uhr

: Montag, Dienstag, Donnerstag: 8.30 - 18.30, Mittwoch & Freitag: 8.30 - 18.00 Uhr Homöopathische Arzneimittel vorhanden

besser gesund | Apotheken Augsburg

Adresse : Halderstraße 29, 86150 Augsburg

: Halderstraße 29, 86150 Telefon: 0821 4208980

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr

: Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Frauentor Apotheke

Adresse : Frauentorstraße 35, 86152 Augsburg

: Frauentorstraße 35, 86152 Telefon: 0821 33848

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 13.00 Uhr & 14.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.00

: Montag - Freitag: 8.30 - 13.00 Uhr & 14.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.00 Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Pelikan-Apotheke

Adresse : Jakobspl. 2, 86152 Augsburg

: Jakobspl. 2, 86152 Telefon: 0821 518179

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.00 - 18.00 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr

: Montag - Freitag: 8.00 - 18.00 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Singer Apotheke

Adresse : Singerstraße 11, 86159 Augsburg

: Singerstraße 11, 86159 Telefon: 0821 573111

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 9.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch: 9.00 - 13.00 Uhr

: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 9.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch: 9.00 - 13.00 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Augusta Apotheke

Adresse : Bahnhofstraße 29, 86150 Augsburg

: 29, 86150 Telefon: 0821 3479950

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag & Donnerstag: 8.00 - 18.30 Uhr, Mittwoch & Freitag: 8.00 - 18.00 Uhr

: Montag, Dienstag & Donnerstag: 8.00 - 18.30 Uhr, Mittwoch & Freitag: 8.00 - 18.00 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Markus-Apotheke

Adresse : Hermanstraße 1, 86150 Augsburg

: Hermanstraße 1, 86150 Telefon: 0821 39181

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag. 9.00 - 13.00 Uhr

: Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag. 9.00 - 13.00 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

St. Jakobs Apotheke

Adresse : Jakoberstraße 5, 86152 Augsburg

: Jakoberstraße 5, 86152 Telefon: 0821 30074

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag. 9.00 - 12.30 Uhr

: Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag. 9.00 - 12.30 Uhr Homöopathische Arzneimittel vorhanden

DrKRAUS Apotheke am diako

Adresse : Diako, Frölichstraße 13, 86150 Augsburg

: Diako, Frölichstraße 13, 86150 Telefon: 0821 3479960

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.00 - 18.30 Uhr, Samstag. 9.00 - 13.00 Uhr

: Montag - Freitag: 8.00 - 18.30 Uhr, Samstag. 9.00 - 13.00 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Gudjons Apotheke

Adresse : Friedrich-Merz-Straße 1, 86153 Augsburg

: 1, 86153 Telefon: 0821 4447888

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 9.00 - 19.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 14.00 Uhr

: Montag - Freitag: 9.00 - 19.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 14.00 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Apotheken in Augsburg-Oberhausen

Apotheke Oberhausen Im NVZ

Adresse : Donauwörther Str. 110, 86154 Augsburg

: Donauwörther Str. 110, 86154 Telefon: 0821 4209180

Öffnungszeiten : Montag - Samstag: 8.00 - 20.00 Uhr

: Montag - Samstag: 8.00 - 20.00 Uhr Lieferservice möglich

Rosen Apotheke

Adresse : Donauwörther Str. 107, 86154 Augsburg

: Donauwörther Str. 107, 86154 Telefon: 0821 2190881

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr

: Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Apotheke am Oberhauser Bahnhof

Adresse : Ulmer Str. 36, 86154 Augsburg

: Ulmer Str. 36, 86154 Telefon: 0821 422585

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr

: Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

St. Martins-Apotheke

Adresse : Bleicherbreite 21B, 86154 Augsburg

: Bleicherbreite 21B, 86154 Telefon: 0821 418282

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr

: Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr Lieferservice möglich

Ludwigs Apotheke

Adresse : Ulmer Str. 8, 86154 Augsburg

: Ulmer Str. 8, 86154 Telefon: 0821 421212

Öffnungszeiten : Montag - Mittwoch & Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Donnerstag: 8.30 - 19.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr

: Montag - Mittwoch & Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Donnerstag: 8.30 - 19.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Apotheke an der Wertachbrücke

Impfpass und Schnelltest möglich

und Schnelltest möglich Adresse : Schöpplerstraße 1, 86154 Augsburg

: Schöpplerstraße 1, 86154 Telefon: 0821 30307

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 18.00 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.00 Uhr

: Montag - Freitag: 8.30 - 18.00 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.00 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Luisen-Apotheke

Adresse : Holzweg 65, 86156 Augsburg

: Holzweg 65, 86156 Telefon: 0821 462438

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 12.30 & 14.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.30

: Montag - Freitag: 8.30 - 12.30 & 14.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.30 Lieferservice möglich

Apotheken in Augsburg Lechhausen

Stadtapotheke Lechhausen Ernst Pflaum e.K.

Adresse : Blücherstraße 25, 86165 Augsburg

: Blücherstraße 25, 86165 Telefon: 0821 715566

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.00 - 12.30 Uhr

: Montag - Freitag: 8.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.00 - 12.30 Uhr Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Bavaria Apotheke

Schnelltest und Impfpass möglich

möglich Adresse : Neuburger Str. 11, 86167 Augsburg

: Neuburger Str. 11, 86167 Telefon: 0821 715121

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.00 - 12.30 Uhr

: Montag - Freitag: 8.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.00 - 12.30 Uhr Lieferservice möglich

Elisabeth Apotheke

Adresse : Soldnerstraße 21, 86167 Augsburg

: Soldnerstraße 21, 86167 Telefon: 0821 711718

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr

: Montag - Freitag: 8.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel

Apotheke am Schlössle

Adresse : Blücherstraße 1, 86165 Augsburg

: Blücherstraße 1, 86165 Telefon: 0821 721080

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr

: Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel

St.Pankratius Apotheke

Adresse : Neuburger Str. 38, 86167 Augsburg

: Neuburger Str. 38, 86167 Telefon: 0821 715280

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag. 8.30 - 12.00 Uhr

: Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag. 8.30 - 12.00 Uhr Lieferservice möglich

Bären Apotheke

Adresse . Brixener Str. 11, 86165 Augsburg im Kaufland

. Brixener Str. 11, 86165 im Telefon: 0821 272480

Öffnungszeiten : Montag - Samstag: 8.00 - 20.00 Uhr

: Montag - Samstag: 8.00 - 20.00 Uhr Lieferservice möglich

Apotheken im Augsburger Univiertel

Apotheke am Alten Postweg (an der Universität)

Adresse : Alter Postweg 94, 86159 Augsburg

: Alter Postweg 94, 86159 Telefon: 0821 54016300

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag & Donnerstag: 8.00 - 18.30 Uhr, Mittwoch: 9.00 - 15.00 Uhr, Freitag: 9.00 - 18.00 Uhr

: Montag, Dienstag & Donnerstag: 8.00 - 18.30 Uhr, Mittwoch: 9.00 - 15.00 Uhr, Freitag: 9.00 - 18.00 Uhr Lieferservice möglich

Apotheke an der Universität

Schnelltest möglich

Adresse : Salomon-Idler-Straße 24B, 86159 Augsburg

: 24B, 86159 Telefon: 0821 591824

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 18.30, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr

: Montag - Freitag: 8.30 - 18.30, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr Lieferservice möglich

Lotos Apotheke

Adresse : Hermann-Köhl-Straße 24, 86159 Augsburg

: 24, 86159 Telefon: 0821 577233

Öffnungszeiten : Montag - Donnerstag: 8.30 - 13.00 Uhr & 14.30 - 18.30 Uhr, Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr

: Montag - Donnerstag: 8.30 - 13.00 Uhr & 14.30 - 18.30 Uhr, Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr Lieferservice möglich

Apotheken in Augsburg Hochfeld

Hochfeld Apotheke Augsburg

digitaler Impfpass möglich

möglich Adresse : Hochfeldstraße 69, 86159 Augsburg

: Hochfeldstraße 69, 86159 Telefonnummer : 0821 572054

: 0821 572054 Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 18.30, Samstag: 8.30 - 12.00 Uhr

: Montag - Freitag: 8.30 - 18.30, Samstag: 8.30 - 12.00 Uhr Lieferservice vorhanden

prinz karl apotheke OHG

Adresse : Schertlinstraße 25, 86159 Augsburg

: Schertlinstraße 25, 86159 Telefonnummer : 0821 5898544

: 0821 5898544 Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 18.30, Samstag: 9.00 - 12.00 Uhr

Apotheken im Augsburger Antonsviertel

Theresien Apotheke

Adresse : Gögginger Str. 38, 86159 Augsburg

: Gögginger Str. 38, 86159 Telefon: 0821 577382

Öffnungszeiten : Montag: 8.30 - 18.00 Uhr, Dienstag - Freitag: 8.00 - 18.00 Uhr, Samstag. 8.30 - 12.30 Uhr

: Montag: 8.30 - 18.00 Uhr, Dienstag - Freitag: 8.00 - 18.00 Uhr, Samstag. 8.30 - 12.30 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Löwen-Apotheke

Adresse : Gögginger Str. 41, 86159 Augsburg

: Gögginger Str. 41, 86159 Telefonnummer : 0821 575290

: 0821 575290 Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 9.00 - 13.00 Uhr & 14.00 - 18.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 12.30 Uhr

: Montag - Freitag: 9.00 - 13.00 Uhr & 14.00 - 18.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 12.30 Uhr Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Apotheken in Augsburg Spickel - Herrenbach

Herrenbach-Apotheke

Adresse : Friedberger Str. 73, 86161 Augsburg

: Friedberger Str. 73, 86161 Telefonnummer : 0821 568720

: 0821 568720 Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.00 - 12.30 Uhr

: Montag - Freitag: 8.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.00 - 12.30 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Don Bosco Apotheke

Adresse : Wilhelm-Hauff-Straße 34, 86161 Augsburg im Schwabencenter

: 34, 86161 im Schwabencenter Telefonnummer : 0821 554383

: 0821 554383 Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 19.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 14.00 Uhr

: Montag - Freitag: 8.30 - 19.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 14.00 Uhr Lieferservice möglich

Apotheken in Augsburg Pfersee

Apotheke im Pfersee Park

Adresse : Franz-Kobinger-Straße 9A, 86157 Augsburg

: 9A, 86157 Telefon: 0821 526120

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.00 - 12.30 Uhr

: Montag - Freitag: 8.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.00 - 12.30 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Linden Apotheke

Schnelltest möglich

Adresse : Stadtberger Str. 4 1/2, 86157 Augsburg

: Stadtberger Str. 4 1/2, 86157 Telefon: 0821 524152

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.00 - 19.00 Uhr, Samstag: 8.00 - 13.00 Uhr

: Montag - Freitag: 8.00 - 19.00 Uhr, Samstag: 8.00 - 13.00 Uhr Lieferservice möglich

Casania-Apotheke

Adresse : Augsburger Str. 9 1/2, 86157 Augsburg in Peschel Holding

: Augsburger Str. 9 1/2, 86157 in Peschel Holding Telefon: 0821 6505330

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.00 - 13.00 Uhr

: Montag - Freitag: 8.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.00 - 13.00 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Apotheke im Sheridan Park

Adresse : Max-Josef-Metzger-Straße 3, 86157 Augsburg

: 3, 86157 Telefon: 0821 89984950

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.00 - 18.30 Uhr

: Montag - Freitag: 8.00 - 18.30 Uhr Lieferservice möglich

Bergstraße -Apotheken in Augsburg-Göggingen

St. Anna Apotheke

Adresse : Bürgermeister-Aurnhammer-Straße 10, 86199 Augsburg

: 10, 86199 Telefon: 0821 91225

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.00 Uhr

: Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.00 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel

Apotheke im Marktkauf

Adresse : Bergiusstraße 1-3, 86199 Augsburg

: Bergiusstraße 1-3, 86199 Telefon: 0821 9986966

Öffnungszeiten : Montag - Samstag : 8.00 - 20.00 Uhr

: Montag - Samstag : 8.00 - 20.00 Uhr Lieferservice möglich

Apotheke an der Bergstrasse

Adresse : Gögginger Str. 106, 86199 Augsburg

: Gögginger Str. 106, 86199 Telefon: 0821 91395

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 18.00 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.00 Uhr

: Montag - Freitag: 8.30 - 18.00 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.00 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Kurhaus-Apotheke

Adresse : Klausenberg 4, 86199 Augsburg

: Klausenberg 4, 86199 Telefon: 0821 993356

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.00 - 13.00 Uhr

: Montag - Freitag: 8.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.00 - 13.00 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Apotheke Manhardt

Adresse : Bürgermeister-Aurnhammer-Straße 20A, 86199 Augsburg

: 20A, 86199 Telefon: 0821 906200

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr

: Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr Lieferservice möglich

Apotheken in Augsburg Hochzoll

Zwölf-Apostel-Apotheke

Adresse : Zwölf-Apostel-Platz 16, 86163 Augsburg

: Zwölf-Apostel-Platz 16, 86163 Telefon: 0821 2639160

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.00 - 12.30 Uhr

: Montag - Freitag: 8.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.00 - 12.30 Uhr Lieferservice möglich

easyApotheke Hochzoll

Adresse : Hochzoller Str. 9, 86163 Augsburg

: Hochzoller Str. 9, 86163 Telefon: 0821 66107040

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.00 - 19.00, Samstag: 9.00 - 18.00 Uhr

Brücken Apotheke

Adresse : Friedberger Str. 132, 86163 Augsburg

: Friedberger Str. 132, 86163 Telefon: 0821 62329

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr

: Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr Lieferservice möglich

Apotheken in Augsburg-Haunstetten

easyApotheke Haunstetten

Adresse : Unterer Talweg 60, 86179 Augsburg

: Unterer Talweg 60, 86179 Telefon: 0821 54393630

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 9.00 - 19.00, Samstag: 9.00 - 18.00 Uhr

Hofacker Apotheke

Adresse : Hofackerstraße 19, 86179 Augsburg

: Hofackerstraße 19, 86179 Telefon: 0821 883438

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr

: Montag - Freitag: 8.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr Lieferservice möglich

Best Apotheke Gisela

Adresse : Brahmsstraße 2, 86179 Augsburg im E Center

: Brahmsstraße 2, 86179 im E Center Telefon: 0821 813990

Öffnungszeiten : Montag - Samstag: 8.30 - 19.00 Uhr

Best Apotheke Johannes

Adresse : Neue Str. 28, 86179 Augsburg

: Neue Str. 28, 86179 Telefon: 0821 880258

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 18.30, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr

: Montag - Freitag: 8.30 - 18.30, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr Lieferservice möglich

Tattenbach Apotheke

Adresse : Tattenbachstraße 22, 86179 Augsburg

: Tattenbachstraße 22, 86179 Telefon: 0821 84638

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag, Donnerstag: 8.00 - 19.00 Uhr, Mittwoch & Freitag: 8.00 - 18.00 Uhr, Samstag: 8.30 -12.00 Uhr

Best Apotheke Vita

Adresse : Olympiastraße 12, 86179 Augsburg

: Olympiastraße 12, 86179 Telefon: 0821 84011

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 18.30, Samstag: 8.30 - 12.00 Uhr

: Montag - Freitag: 8.30 - 18.30, Samstag: 8.30 - 12.00 Uhr Lieferservice möglich

Gisela Apotheke Dieter Merk e.K

Adresse : Brahmsstraße 28, 86179 Augsburg

: Brahmsstraße 28, 86179 Telefon: 0821 813990

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 8.30 - 18.30, Mittwoch & Samstag: 8.30 - 18.00 Uhr

Apotheken in Augsburg-Firnhaberau und -Hammerschmiede

Schwaben-Apotheke

Adresse : Neuburger Str. 254, 86169 Augsburg

: Neuburger Str. 254, 86169 Telefon: 0821 707322

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr & 14.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.00 - 12.00 Uhr

: Montag - Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr & 14.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.00 - 12.00 Uhr Lieferservice möglich

Olympia-Apotheke

Adresse : Karlsbader Str. 17, 86169 Augsburg

: Karlsbader Str. 17, 86169 Telefon: 0821 7486980

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 13.00 Uhr & 14.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 14.00 Uhr

: Montag - Freitag: 8.30 - 13.00 Uhr & 14.00 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 14.00 Uhr Lieferservice möglich

Apotheken in Augsburg-Kriegshaber

Stefan Apotheke Manhardt

Adresse : Ulmer Str. 194, 86156 Augsburg

: Ulmer Str. 194, 86156 Telefon: 0821 403702

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 8.30 - 18.30, Mittwoch: 8.30 - 18.00 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.00 Uhr

: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 8.30 - 18.30, Mittwoch: 8.30 - 18.00 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.00 Uhr Lieferservice möglich

Luther King Apotheke

Impfpass möglich

möglich Adresse : Luther-King-Straße 4, 86156 Augsburg

: 4, 86156 Telefon: 0821 44409345

Öffnungszeiten : Montag - Samstag: 8.00 - 20.00 Uhr

: Montag - Samstag: 8.00 - 20.00 Uhr Lieferservice möglich

möglich Homöopathische Arzneimittel vorhanden

Apotheken in Augsburg-Bärenkeller

Bärenkeller Apotheke

Adresse : Lerchenweg 65, 86156 Augsburg

: 65, 86156 Telefon: 0821 461487

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 13.00 Uhr & 14.30 - 18.00 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr

: Montag - Freitag: 8.30 - 13.00 Uhr & 14.30 - 18.00 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr Lieferservice möglich

Luisen-Apotheke

Adresse : Holzweg 65, 86156 Augsburg

: Holzweg 65, 86156 Telefon: 0821 462438

Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 8.30 - 12.30 Uhr & 14.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr

: Montag - Freitag: 8.30 - 12.30 Uhr & 14.30 - 18.30 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.30 Uhr Lieferservice möglich

Apotheken in Augsburg-Inningen

Apotheke Inningen

Adresse : Bobinger Str. 54, 86199 Augsburg

: Bobinger Str. 54, 86199 Telefonnummer : 0821 6504770

: 0821 6504770 Öffnungszeiten : Montag - Donnerstag: 8.00 - 13.00 & 14.00 - 18.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 18.00 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.00 Uhr

: Montag - Donnerstag: 8.00 - 13.00 & 14.00 - 18.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 18.00 Uhr, Samstag: 8.30 - 12.00 Uhr Lieferdienst möglich

Falls wir eine Apotheke übersehen haben, geben Sie uns gerne Bescheid. Wir fügen Sie hinzu.