Claudia Roth wettert gegen Söder: Augsburger Grüne im Wahlkampfmodus angekommen

Die Augsburger Grünen sind am Freitagabend in der vollen Riegele Biermanufaktur offiziell in den Bundestagswahlkampf gestartet. Direktkandidatin und Kulturstaatsministerin Claudia Roth holte mit der ehemaligen Parteivorsitzenden Ricarda Lang sowie der Münchner Bundestagsabgeordneten Jamila Schäfer Unterstützung nach Augsburg. Roth sprach von „finsteren Zeiten, geprägt von Krieg, Hass und Hetze“, in denen der Wahlkampf stattfinde. Es brauche jetzt eine „Politik für das Morgen“, für die die Grünen stünden. Roth attackierte in ihrer Rede vor allem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) scharf.

