Damenhof Augsburg: Geschichte, Speisekarte, Parken - alle Infos

Der historische Damenhof in Augsburg ist auch aufgrund seiner prächtigen Erscheinung weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Wir haben alle Infos zur Freiluftbar: Reservierung, Öffnungszeiten, Pächter.

Dem Damenhof, erbaut im Stil der italienischen Renaissance, kommt eine historische Bedeutung bezüglich der Stadt Augsburg zu. Außerdem gilt der in der Maximilianstraße liegende Damenhof als einer der schönsten Innenhöfe Deutschlands und dient heute als Weinbar unter freiem Himmel und als Hochzeitslocation. Wir berichten Ihnen alles zur Geschichte des Damenhofs und haben alle Informationen zur Bar, die sich nun im Damenhof befindet.

Geschichte des Damenhofs Augsburg

Der Damenhof in Augsburg gehört zu den sogenannten Fuggerhäusern und ist heute noch im Besitz der Fuggerfamilie. Der reichste Kaufmann seiner Zeit, Jakob Fugger, hatte die Häuser neben dem heutigen Hotel Maximilian's im 16. Jahrhundert gekauft und in eine Residenz für seine Familie, den "Fuggerpalast" umbauen lassen. Der Damenhof war damals der Garten für die weiblichen Familienangehörigen der Fugger. Von diesen prächtigen Fuggerhäusern ist heute nicht mehr viel übrig, da diese im zweiten Weltkrieg zerstört wurden. Der Damenhof im Fuggerpalais wurde allerdings wieder restauriert und ist neben einem weiteren Innenhof das einzige, was von den Fuggerhäusern noch erhalten und zugänglich ist. Mit seinen von toskanischen Säulen gestützten Arkadengängen, prächtig bemalten Bögen im Stil der italienischen Renaissance und dem Wasserbassin in der Mitte des Hofs gilt der Damenhof Augsburg als einer der schönsten Innenhöfe in Deutschland.

Der Damenhof in Augsburg gehört zu den Fuggerhäusern und wurde damals als Garten von den weiblichen Familienmitgliedern genutzt. Foto: Klaus Rainer Krieger

Damenhof Augsburg heute: Bar und neue Pächter

Heute ist der Damenhof mit seinem historischen Ambiente und seiner prächtigen Erscheinung die gastronomische Adresse einer Weinbar. In den etwas versteckten Innenhof gelangt man über den kleinen Zonenhof; der Eingang liegt in der Maxstraße. Viele Male haben die Pächter des beliebten Damenhofs schon gewechselt, da es ihnen oft Schwierigkeiten bereitete, den angrenzenden und im Vertrag mit enthaltenen Fuggerkeller zu bespielen. Seit der Sommersaison 2022 sind Lucciano Bellano, Joshua Kessler und Werner Bahmann die Pächter der Freiluftbar. Die neuen Pächter haben bereits Erfahrung in der Augsburger Gastronomie, denn sie betreiben das ebenfalls in der Maxstraße liegende Café Picnic.

Damenhof Augsburg: Adresse und Parken

Adresse: Maximilianstraße 36, 86150 Augsburg

Am besten parken Sie in den Parkhäusern um die Maxstraße herum. Am nächsten zum Damenhof sind folgende Parkmöglichkeiten:

Hotel Maximilian's Parkhaus Maximilianstraße 40 86150 Augsburg 120 Parkplätze 2,50 Euro pro Stunde Tiefgarage im Bleigässchen Bleigäßchen 12 86150 Augsburg 148 Parkplätze 2 Euro pro Stunde

Am günstigsten ist es, im Parkhaus an der City Galerie zu parken. Von dort haben sie etwa einen 15-minütigen Fußweg zum Damenhof.

Lesen Sie dazu auch

Parkhaus City Galerie Willy-Brandt-Platz 1 86153 Augsburg 2000 Parkplätze 0,60 Euro pro Stunde





Damenhof Augsburg: Öffnungszeiten und Reservierungen

Öffnungszeiten:

Montag - Mittwoch: 17.00 - 0.00 Uhr

Donnerstag - Samstag: 17.00 - 01.00 Uhr

Sonntag: 17.00 - 23.00 Uhr

Der Damnehof ist nur zur Sommersaison geöffnet. Bei unbeständigem oder schlechtem Wetter hat der Damenhof geschlossen. Die tagesaktuelle Information zur Öffnung gibt es immer auf der Instagramseite des Damenhofs Augsburg.

Reservierungen:

online über die Webseite

Telefon: 0170 3273591

E-Mail: info@damenhof.com

Damenhof Augsburg: Menü und Speisekarte

Der Damenhof hat eine Vielzahl an Getränken im Angebot. Über Wein, Bier und Cocktails zu selbstgemachter Limonade und Kaffee. Zum Speisen hat der Damenhof vor allem Snacks in Form von Antipasti mit verschiedenen Dips, oder Dessert auf dem Menü. Auf der Webseite des Damenhofs können Sie die vollständige Karte mit dazugehörigen Preisen ansehen und herunterladen.

Hochzeit im Damenhof Augsburg

Möchten Sie im Damenhof - einem Hof im Baustil der italienischen Renaissance - heiraten, können Sie den Damenhof und das zugehörige Team für Ihre Hochzeit buchen. Haben Sie Interesse, können Sie über die Webseite des Damenhofs im Kontaktformular eine Anfrage stellen.

Instagram- und Facebook-Auftritte des Damenhofs Augsburg: Fotos und mehr

Auf den Instagram- und Facebook- Accounts des Damenhofs erfahren Sie als erstes Neuigkeiten und Aktuelles und erhalten tagesaktuelle Informationen dazu, ob der Damenhof geöffnet hat. Außerdem finden Sie dort zahlreiche Fotos von dem außergewöhnlichen Damenhof.