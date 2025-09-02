Der Botanische Garten in Augsburg wird noch ein Stück schöner

Der Botanische Garten in Augsburg ist ein beliebtes Ausflugsziel. Demnächst erleben Besucher eine Neuerung. In der Nähe der sogenannten „Kirchenwiese“ wird ein neuer Gartenbereich angelegt, informiert die Stadt. Hannelore Halh aus Neusäß und Inge Wanek aus Augsburg haben die Baustelle besichtigt. Sie freuen sich über die geplante Ergänzung.

Auf dem Areal hatten Anfang des Jahres zur Sicherheit der Besucher vier Fichten gefällt werden müssen. Laut Stadt waren die Bäume aufgrund von Trockenheit, starkem Schneefall und Stürmen geschädigt. Für die neue Anlage zieht das restaurierte Skulpturen-Quartett „Die vier Jahreszeiten“ aus dem Wittelsbacher Park in den Botanischen Garten um. Um die Skulpturen herum entstehen abwechslungsreiche Pflanzungen, heißt es weiter. Voraussichtlich Ende November ist der neue Gartenbereich fertiggestellt.

Am Sonntag, 21. September, heißt es von 10 bis 17 Uhr „Gesund, regional und lecker“ beim Tag der regionalen Vermarktung im Botanischen Garten und im Umweltbildungszentrum Augsburg. In Zusammenarbeit mit der Umweltstation Augsburg und der Öko-Modellregion Stadt.Land.Augsburg wird dieser Tag organisiert. Regionale Anbieter präsentieren ihre Produkte, bieten Kostproben an und informieren über Lebensmittel. Es gibt zudem von 11 bis 16 Uhr eine Mitmach-Aktion für die ganze Familie zum Thema Apfel- und Birnensortenbestimmung. Dazu können mindestens drei gepflückte Früchte einer Sorte mit Stiel, ohne Wurm und sonnengereift von zu Hause mitgebracht werden, so die Stadt.