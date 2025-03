Wie sind Marktsonntage, Maibaumfeste und Kirchweih künftig zu schützen?

Im Vorjahr machte eine monatelange Großbaustelle in der Ulmer Straße den Plänen für den Marktsonntag in Oberhausen einen Strich durch die Rechnung. Die traditionsreiche Veranstaltung, die sich in den Augsburger Herbstplärrer zeitlich einreiht, fiel ersatzlos aus. Die Verantwortlichen in Oberhausen waren geknickt. Dieses Jahr soll es einen Neustart geben. Es gebe Hürden, sagen die Veranstalter. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind aufgrund der jüngsten Anschläge zu treffen? Diese Frage stellen sich auch Macher von Maibaumfesten und der Kirchweih in Lechhausen. Ordnungsreferent Frank Pintsch erklärt, welche Vorkehrungen die Sicherheitsbehörden treffen. Der CSU-Politiker betont, dass die Lebensqualität nicht verloren gehen dürfe.

