„Hässlicher Bauzaun“: Vorplatz am Dom wird attraktiver gestaltet

Der Dom gehört zu den Sehenswürdigkeiten in Augsburg. Nicht allein das Gebäude selbst und sein Innenleben sind interessant. Geschichtlich von Interesse ist auch das Umfeld, zu dem der Vorplatz gehört. Auch er erinnert an die große Vergangenheit der Stadt. Ein Teilbereich des Areals ist seit Langem mit einem wenig attraktiven Bauzaun abgesperrt. Ein Leser hat sich an unsere Redaktion gewandt: „Der hässliche Bauzaun, der bald zwei Jahre hier steht, ist an dieser Stelle überflüssig.“ Offenbar steht der Mann mit seiner Meinung nicht allein. Auf Anfrage teilt die Stadt Augsburg mit, dass sie das Erscheinungsbild verändert.

Bauzaun am Domplatz war als Schutz gedacht

Vom städtischen Hochbauamt heißt es: „Die Sicherheit der Menschen hat für die Stadt Augsburg die höchste Priorität. Der genannte Bauzaun ist deshalb als vorübergehende Maßnahme erforderlich, um sicherzugehen, dass niemand an dieser Stelle stürzt.“ Dennoch soll die Anlage möglichst bald wieder erlebbar sein. Deshalb werde die Schlosserei des Mobilitäts- und Tiefbauamtes in Abstimmung mit dem Hochbauamt ein Geländer erstellen. Ein Sprecher der Stadt sagt: „Die Montage ist für diesen Herbst vorgesehen.“

Eine Informationstafel informiert über die Geschichte des Areals am Dom. Foto: Michael Hörmann

Der Augsburger Dom ist die Kathedrale des Bistums Augsburg und Stadtpfarrkirche der Dompfarrei Zum Heiligsten Herzen Jesu. Er gilt als einer der bedeutendsten Kirchenbauten Bayerns und eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Stadt Augsburg. Die Ursprünge des Domes datieren auf das 8. Jahrhundert. Die heutige Anlage entstand im Kern ab 995. Der Dom stellt die einzige erhaltene ottonische Bischofskirche Deutschlands dar. Das romanische Langhaus wurde im 14. Jahrhundert um einen gotischen Hochchor erweitert.

Der Vorplatz am Augsburger Dom erinnert an die Römer

Der Vorplatz des Doms gilt als ehemals südlichster Teil der Römerstadt und Zentrum der frühmittelalterlichen Bischofsstadt. Römische Überreste sind an der Römermauer aufgestellt, Fundamente zweier Kirchen aus dem Frühmittelalter sind bis heute sichtbar, heißt es dazu weiter.

Wie ein Blick in die Geschichte zeigt, hatten archäologische Ausgrabungen ergeben, dass hier zu römischer Zeit große Landhäuser standen. Sie lagen im Süden der römischen Stadt nahe der Stadtbefestigung. Es waren wahrscheinlich Gutshäuser von Römern, die vor der Stadt Ackerbau/Landwirtschaft betrieben, heißt es.