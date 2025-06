Sommer im Wittelsbacher Park: Unter dem Hotelturm ist es spritzig

Der Wittelsbacher Park ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel in Augsburg. Speziell für Familien ist er interessant, weil es attraktive Spielmöglichkeiten gibt. Derzeit wird ein Teil des Parks vom Klimacamp belegt, das bis einschließlich Sonntag dauert. Ausflügler lädt der Parkbiergarten ein.

Der Hotelturm ist das höchste Gebäude in Augsburg

Das Ambiente mit Pavillon und kleinem See wird geschätzt. Alles überragt im Park der Hotelturm. Das Gebäude ist mit 115 Metern (167 Meter sind es inklusive Antenne) das höchste Gebäude im Raum Augsburg und eines der zehn höchsten in Bayern. Der Turm wurde im Jahr 1972 fertiggestellt und beherbergt neben einem Hotel auch Wohnungen.

Wetter verspricht viel Sonnenschein am Wochenende

Mit Blick auf See mit Wasserfontäne und Hotelturm mag man glauben, der „Hochsommer“ ist Mitte Juni in Augsburg eingezogen. Das Wetter verspricht auch am Wochenende sonniges Wetter.