Das Geheimnis der lächelnden Dult-Verkäuferinnen

Es ist ein ungemütlicher Freitagvormittag in Augsburg: Temperaturen unter zehn Grad laden nicht unbedingt zum Aufenthalt im Freien ein. Immer wieder gibt es Nieselregen. Freunde der Dult kennen jedoch kein schlechtes Wetter. Sie halten der traditionsreichen Veranstaltung die Treue. Und die Händler können gar nichts anders. Auch bei Regen. Sie stehen in ihren Ständen und preisen ihre Ware an. Die Dult dauert bis einschließlich Sonntag, 6. Oktober. Geöffnet ist sie am Wochenende von 10 bis 19 Uhr. Manuela Müller-Manz ist am Freitag gut eingepackt, sie trägt eine warme Jacke und hat eine graue Mütze auf. „Den Wetterumschwung hast du schon in den Knochen“, sagt die Vorsitzende der Marktkaufleute.

Aus Gesprächen mit Kollegen wisse sie, dass die Stimmung der Händler nach dem bisherigen Verlauf auf der Herbstdult gut sein: „Wir sind mit den Geschäften zufrieden.“ Das Eröffnungswochenende und der Feiertag am Donnerstag hätte viele Kunden angelockt. Die Dult war am vergangenen Samstag eröffnet worden.

In der Nähe des Vogeltors ist ein Thermomix-Stand. Gabi Brucklachner aus Inchenhofen (Kreis Aichach-Friedberg) ist Regionalleiterin für das Produkt. Mitarbeiterin Heidi Stolz unterstützt am Verkaufsstand. Seit vier Jahren ist die Geschäftsfrau auf der Dult dabei. „Wir haben unseren eigenen Stand gezimmert und sind auch über den jetzigen Standort glücklich“, sagt Gabi Brucklachner. Die Geschäfte laufen nach ihren Worten gut. Wer einen Thermomix kauft, nimmt ihn allerdings nicht mit. Das Gerät wird zu einem späteren Zeitpunkt nach Hause geliefert. „Wir machen den Service und die Kundenbetreuung“, erläutert Heidi Stolz.

Dult in Augsburg: Ein Tee hilft gegen die Kälte

Die beiden Frauen sind trotz der Kälte am Freitag guter Dinge. Man müsse sich halt wärmer anziehen und mitunter einen Tee trinken, lautet der Ratschlag gegen das nasskalte Wetter. Gabi Brucklachner hat einen Direktvertrieb, die Dult als Verkaufsveranstaltung sei eher die Ausnahme. Messen besuche sie nicht, sagt die Geschäftsfrau: „Die Dult fasziniert mich, weil man mit so vielen Menschen in Kontakt kommt.“ Diese Begegnungen und Gespräche seien wohltuend. Und warum funktioniert es? Da hat die Dult-Händlerin einen Rat: „Wir lieben die Menschen.“

Die Dult ist mit 1000 Metern die längste Freiluftkaufstraße

Die Dult ist mit über 1000 Metern die längste Freiluftkaufstraße in Augsburg. Zwischen Vogeltor und Jakobertor stehen die Stände. Das Angebot ist breit gefächert. „Für mich ist die Dult ein großes Kaufhaus im Freien“, sagt Christian Greiner, der am Freitag unterwegs ist. Für ihn sei der Kauf von Socken ein Muss. Kunden finden tatsächlich vieles: Von Textilien über Strumpfwaren, Hüte, Mützen, Schafwollartikel, farbige Schleifenbänder, ätherische Öle und Duftwaren, Stahlwaren, Messerschärfer, Messerschärfen am Stand, Holzartikel, Bücher, Bürsten, Pinsel, Besen, Korbwaren, Pfannen und Töpfe, Tee und Kräuter über ein umfangreiches Angebot an Kunstgewerbe, Geschirr, Spezialisten mit Naturheilmitteln, Gemüsehobel, Sanitärneuheiten, Rohrreiniger, Staubsaugerzubehör, Wischmop, Autopflegemittel, Kerzen, Grußkarten, junge Mode, Holzspielwaren, Strickwaren, Strickwolle, Dinkelspelzkissen, Glaswaren, Käse und Oliven, Süßwaren, Wurstwaren, Suppen, Soßen sowie Imbiss - und Getränkestände.

Kunden schätzen ebenfalls das Sortiment. Es sind am Freitagvormittag auffallend viele ältere Menschen unterwegs, Ehepaare und Frauen-Gruppen. „Ich möchte einfach immer wissen, was die Dult zu bieten hat“, sagt eine Seniorin, um anzumerken: „Eine Regenschirm benötige ich nicht, den habe ich schon dabei.“

Die Dulten finden in Augsburg zweimal pro Jahr statt, immer um Ostern und Ende September.