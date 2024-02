Übersicht: Diese E-Scooter-Anbieter sind in Augsburg vertreten

Hier finden Sie eine Übersicht über alle E-Scooter-Anbieter in Augsburg sowie deren Konditionen, technische Besonderheiten, Preise, Apps und Aktionen.

Das Thema Elektromobilität hat im letzten Jahrzehnt merklich an Fahrt gewonnen und mittlerweile sind elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge und Zweiräder nicht mehr aus dem modernen Straßenverkehr wegzudenken. An all jenen Stellen, an denen konventionelle Fahrzeuge an ihre Grenzen stoßen, können elektrische Tretroller, landläufig auch E-Scooter genannt, glänzen. Wir stellen Ihnen an dieser Stelle eine Übersicht der in Augsburg verfügbaren Anbieter von E-Scootern vor und gehen dabei sowohl auf die rechtlichen Besonderheiten und Grundlagen sowie gesondert auf die bauartbedingten und servicetechnischen Unterschiede der angebotenen Produkte ein.

Wer E-Scooter fahren darf - rechtliche Grundlage und Voraussetzungen

Die sogenannte Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV) aus dem Jahr 2019 besagt, dass folgende Voraussetzungen für E-Scooter gelten:

Elektrokleinstfahrzeuge sind Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb und bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit zwischen 6 und 20 Stundenkilometern.

mit elektrischem Antrieb und bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit zwischen 6 und 20 Stundenkilometern. Das Fahrzeug muss über eine Lenk- und Haltestange verfügen. Diese muss eine Länge von mindestens 50 Zentimetern aufweisen.

muss über eine Lenk- und Haltestange verfügen. Diese muss eine Länge von mindestens 50 Zentimetern aufweisen. Die maximale Nennleistung des E-Scooters darf 500 Watt nicht übersteigen. Dies entspricht in etwa 0,7 Pferdestärken.

Der E-Scooter darf ohne Fahrer ein maximales Gewicht von 55 Kilogramm haben.

Wer einen E-Scooter bewegen darf und welche Bedingungen die Fahrerin oder der Fahrer erfüllen muss:

Das Fahren eines Elektrokleinstfahrzeugs ist nur Personen gestattet, die das vierzehnte Lebensjahr vollendet haben. Also ab 00.00 Uhr des 14. Geburtstags.

Man darf E-Scooter ohne Führerschein fahren. Auch Personen deren Fahrerlaubnis entzogen wurde, dürfen sich mit einem E-Scooter fortbewegen.

Es gilt bis zu einer Maximalgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern keine Helmpflicht.

Man darf ausschließliche alleine auf einem E-Scooter fahren. Bei Nichtbeachtung werden teils empfindliche Geldbußen vonseiten der Stadt fällig.

auf einem E-Scooter fahren. Bei Nichtbeachtung werden teils empfindliche Geldbußen vonseiten der Stadt fällig. E-Scooter dürfen offiziell nicht auf Gehwegen und in Fußgängerzonen bewegt werden.

Diese Anbieter von E-Scootern sind in Augsburg auf dem Markt

Voi

Farbe: rot und anthrazit

rot und anthrazit Preis: 49 Centfür die Entsperrung des E-Scooters und danach 21 Cent pro tatsächlich gefahrener Minute (Stand: Februar 2024).

Besonderheiten: Voi war einer der ersten Anbieter von E-Scootern in Deutschland und hat in Augsburg durch seine auffälligen roten E-Scooter das Straßenbild nachhaltig geprägt. Auch Voi empfiehlt Nutzern vor der ersten Fahrt ein Einführungsvideo anzusehen. Wenn Sie dieses Video ansehen, können Sie die erste Fahrt mit einem E-Scooter der Marke Voi kostenfrei durchführen. Besonders Fahrerinnen und Fahrer, die einen erhöhten Platzbedarf haben, profitieren von dem überdurchschnittlich großen Trittbrett bei E-Scootern von Voi. Den Stadtverwaltungen bietet Voi an sogenannte "no parking areas", also Zonen in denen man technisch bedingt seinen E-Scooter nach absolvierter Fahrt nicht abstellen kann, einzurichten. Damit sollen besonders Fußgängerzonen und Einkaufsmeilen sowie Parkplätze freigehalten werden. Vielfahrern bietet Voi auf seiner offiziellen Webseite den sogenannten Voi Pass an. Damit kann man für eine monatliche Gebühr von monatlich knapp 40 Euro täglich neun dreißigminütige Fahrten mit E-Scootern von Voi durchführen.

Bezahlmöglichkeiten: Bei Voi kann man ausschließlich mit Kreditkarte (Visa, Mastercard und American Express) bezahlen.

Apps: Um einen E-Scooter der Marke Voi fahren zu können, benötigt man eine passende App. Diese gibt es sowohl für Smartphones mit Android als auch für iPhones mit iOS im jeweiligen Appstore.

Um einen E-Scooter der Marke fahren zu können, benötigt man eine passende App. Diese gibt es sowohl für Smartphones mit Android als auch für mit iOS im jeweiligen . Anzahl E-Scooter in Augsburg : Rund 700 E-Scooter der Marke Voi befinden sich über das gesamte Augsburger Stadtgebiet verteilt.

Bolt

Farbe: minzgrün

minzgrün Preis: Die Entsperrung der E-Scooter von Bolt kostet 25 Cent. Pro angefangener Minute werden 21 Cent berechnet.

Besonderheiten: Die E-Scooter von Bolt werden laut Unternehmensangaben ausschließlich aus recyclebaren Materialien hergestellt und fahren ausnahmslos mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen. In über 20 Ländern kann man sich mit E-Scootern der Marke Bolt klimaneutral fortbewegen.

Bezahlmöglichkeiten: Bei Bolt kann man mit Kreditkarte (Visa, Mastercard und American Express) sowie PayPal bezahlen.

Apps: Um einen E-Scooter der Marke Bolt fahren zu können, benötigt man eine entsprechende App. Diese gibt es sowohl für Smartphones mit Android als auch für iPhones mit iOS im jeweiligen Appstore zum Herunterladen.

Um einen E-Scooter der Marke Bolt fahren zu können, benötigt man eine entsprechende App. Diese gibt es sowohl für Smartphones mit Android als auch für mit iOS im jeweiligen zum Herunterladen. Anzahl E-Scooter in Augsburg : Rund 500 E-Scooter der Marke Bolt befinden sich über das gesamte Augsburger Stadtgebiet verteilt.

Hopp

Farbe: türkis und schwarz

türkis und schwarz Preis : Das Starten sind der E-Scooter von Hopp kostet 50 Cent. Pro Fahrtminute werden anschließend 20 Cent berechnet.

: Das Starten sind der E-Scooter von Hopp kostet 50 Cent. Pro Fahrtminute werden anschließend 20 Cent berechnet. Besonderheiten: "Hopp" denkt darüber nach, künftig auch ein Elektro-Carsharing anzubieten. Ein Startzeitpunkt steht jedoch noch nicht fest.

Apps: Die "Hopp"-App gibt es für iOs und Android im Appstore.

Anzahl E-Scooter in Augsburg: Rund 100 "Hopp"-E-Scooter gibt es in Augsburg.

Der Anbieter Lime hat sich im August 2023 aus Augsburg zurückgezogen.