Prozess in Augsburg Falscher Anwalt im Spiel: Kriminelle Bande soll Rentnerinnen um mehr als 100.000 Euro gebracht haben

Seit Jahren werden Menschen im Raum Augsburg von Betrügern angerufen. In einem aktuellen Fall am Landgericht geht es um große Summen – und den Anruf eines angeblichen Anwalts.