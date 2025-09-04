Falscher Anwalt im Spiel: Kriminelle Bande soll Rentnerinnen um mehr als 100.000 Euro gebracht haben

Rechtsanwalt Fischer, das klingt seriös. Als eine Seniorin im März 2025 einen Anruf eines Mannes erhielt, der sich als Jurist mit diesem Namen vorstellte, muss sich geglaubt haben, er sage die Wahrheit. Er tischte ihr eine dramatische Geschichte auf: Ihre Nichte, so behauptete es der Anrufer, habe einen schlimmen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Mensch verletzt worden sei. Der Nichte drohe eine Inhaftierung; eine Möglichkeit gebe es aber, den Gefängnisaufenthalt abzuwenden. Die Seniorin müsse 80.000 Euro aufbringen, das Geld habe sie doch?
Prozess in Augsburg
