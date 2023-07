Augsburg

vor 22 Min.

Prozess um falsche Polizisten: Der fatale Anruf des "Herrn Wagner"

Plus Seit Jahren werden Menschen im Raum Augsburg von Betrügern angerufen. Ein Fall am Landgericht sticht heraus. Die Täter erbeuteten von einem alten Mann fast 300.000 Euro.

Von Jan Kandzora

Berkan C. (Name geändert) war nur ein kleines Licht in der Bande: ein Geldabholer und Fahrer, der bei heiklen Aktionen die Umgebung im Auge behielt, kein Planer, kein Drahtzieher. So sehen es zumindest die Ermittler. Doch der 38-Jährige aus Baden-Württemberg soll durchaus eine Rolle gespielt haben in einem der wohl gravierendsten Betrugsfälle in Augsburg in den vergangenen Jahren. Das Opfer: ein 81 Jahre alter Mann. Die Beute: Bargeld, Münzen, Goldbarren im Gesamtwert von rund 282.000 Euro. Inzwischen wird Berkan C. der Prozess vor dem Landgericht gemacht, es geht dabei nicht nur um den einen Vorgang in Augsburg.

Es war ein Tag Anfang Februar 2022, als sich ein Mann bei dem Senior meldete und als "Herr Wagner" von der Kriminalpolizei vorstellte. Anrufe wie jenen gab es in den vergangenen Jahren im Stadtgebiet hunderte, die Gespräche laufen oft ähnlich ab. "Herr Wagner", der weder so hieß, noch Polizist war, löcherte den 81-Jährigen mit Fragen – und verunsicherte den alten Mann mit einer bedrohlich klingenden Geschichte. Ganz in der Nähe, behauptete der Anrufer, habe die Polizei versucht, einen Kriminellen festzunehmen. Das habe nicht geklappt, der Täter habe flüchten können und sei weiter in der Gegend unterwegs. Das Vermögen des 81-Jährigen sei jetzt in Gefahr, er müsse sein Schließfach räumen. Schnell.

