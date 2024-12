Flohmarkt, Techno, Clubkultur: Der Augsburger Pop-Preis Roy geht in diesem Jahr an....

Aus über 50 Vorschlägen der Stadtgesellschaft stimmte eine Jury aus Mitgliedern des Kulturbeirats, der Club- und Kulturkommission sowie Preisträgern des vergangenen Jahres über die diesjährigen Vergaben beim Augsburger Pop-Preis Roy ab: Die Wahl fiel auf sechs Macherinnen und Macher der Augsburger Popkulturszene. Im Frühjahr 2025 wird der Preis verliehen, der mit einem Gesamtpreisgeld von 5.000 Euro dotiert ist.

Im vergangenen Jahr schlug der Pop-Preis Roy neue Wege ein. Er wird nun in den Kategorien: laut, lokal, innovativ, sozial und nachhaltig vergeben. In der Kategorie „laut“ gibt es gleich zwei Preisträger. Über die Auszeichnung können sich die Leute freuen, die den „Corner Chor“ auf die Beine stellen, dessen Performances bunt sind und für Vielfalt, soziale Gerechtigkeit, für die Sichtbarkeit von Flintas (Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans und agender Personen) stehen. Die Organisatoren des Elektro-Open-Air-Festivals „Automatic Open“ erhalten ebenfalls eine Auszeichnung in dieser Kategorie. Im kommendem Jahr (11. und 12. Juli) wird das 15-jährige Bestehen gefeiert.

Augsburger Club Hallo Werner erhält den Preis in der Kategorie „lokal“

In der Kategorie „lokal“ wird der Club „Hallo Werner“ geehrt. Dort feierten Künstler wie Roy Bianco und die Abbrunzati Boys oder David Kochs ihre ersten Auftritte. Seit 2018 initiiert Regisseurin Gianna Formicone unter dem Label „performic“ eigene Theater- und Performanceprojekte. Dabei beschäftigt sie sich mit universellen und aktuellen Themen und erhält den Roy in der Kategorie „innovativ“. Das Grandhotel Cosmopolis erhält den Preis für sein soziales Engagement, die Macherinnen des Hinterhofflohmarkts im Bismarckviertel für ihre nachhaltige Veranstaltung. Was 2016 mit einem Flohmarkt von rund 50 Hausgemeinschaften begann, hat sich zu einer Veranstaltung entwickelt, bei der ein ganzes Viertel einen Tag lang Kopf steht. Über 110 Höfe waren in diesem Jahr am Start.