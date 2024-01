Blitzeis in Augsburg: Die Stadt war vorbereitet

Das Blitzeis traf am Mittwoch auch die Stadt Augsburg. Polizei und Uniklinik berichten, ob die Witterung mehr Einsätze und Arbeit bescherte.

Der Mittwoch startete auch in Augsburg mit Glätte durch gefrierenden Regen. Straßen und Gassen der Stadt verwandelten sich teilweise in Rutschpartien, Einsatzfahrzeuge des Winterdienstes waren unterwegs. Bereits am Vortag hatte der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis veröffentlicht.

Der Regen hatte in Augsburg auf den gefrorenen Böden eine Eisschicht gebildet. Der Augsburger Zoo schloss aus Sicherheitsgründen. "Im Straßenverkehr ist die Lage entspannt geblieben", teilte ein Polizeisprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord auf Nachfrage am Nachmittag mit. "Es gab Unfälle, bei denen die Witterung eine Rolle gespielt haben könnte, aber insgesamt hatten wir nicht sonderlich mehr Unfälle als an anderen Werktagen auch." Auch an der Uniklinik blieb es beim gewöhnlichen Alltag. Sowohl in der zentralen Notaufnahme als auch in der Klinik für Unfallchirurgie war der Zulauf an Patientinnen und Patienten nicht größer als sonst, wurde gegen Mittag berichtet.

Glatteis-Warnung am Mittwoch in Augsburg: Unfall in Haunstetten

Während in Teilen Bayerns Schulen geschlossen blieben, waren die Augsburger Schulen von keinem flächendeckenden Ausfall betroffen. Der Präsenzunterricht fand statt, hieß es aus dem Staatlichen Schulamt. Konnten Schülerinnen und Schüler aufgrund der Witterung nicht zum Unterricht erscheinen, gelte das Fernbleiben nach Benachrichtigung der Schule als entschuldigt, sagte Leiter Markus Wörle. Manche Schulen hatten im Vorfeld in Elterninformationen darauf hingewiesen, dass die Eltern eigenverantwortlich einschätzen sollen, ob der Schulweg möglich ist.

21 Bilder Bilder: Glatteis fordert Winterdienst in Augsburg Foto: Silvio Wyszengrad, Annette Zoepf, Ina Marks, Eva Weizenegger, Erich Echter

Am Morgen gegen 7.30 Uhr kam es in Haunstetten zu einem Unfall mit einer Straßenbahn. Laut Polizei kollidierte ein Auto in der Haunstetter Straße/Ecke Nordstraße mit einer Tram. Inwieweit Glätte dabei eine Rolle gespielt habe, könne man noch nicht sagen, so der Polizeisprecher. Eine Stunde später sei die Unfallstelle wieder geräumt gewesen. Es gab offenbar keine Verletzten.

Augsburger Winterdienst traf bereits Vorsorge

Schon am Vortag hatte sich der städtische Winterdienst auf die prognostizierten Witterungsverhältnisse vorbereitet. Laut Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (AWS) waren am Dienstag ab 15 Uhr alle Fahrzeuge bis 20 Uhr im gesamten Stadtgebiet im Einsatz: 23 Großfahrzeuge, 27 Kleinfahrzeuge und 28 Gruppenfahrzeuge. Am Mittwochmorgen starteten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen des AWS ab fünf Uhr. "Priorität hatten Hauptverkehrsstraßen, Geh- und Radwege sowie Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs", hieß es. Stadtwerke und AVV hatten im Vorfeld vor Verspätungen gewarnt. In der Nacht befuhren Straßenbahnen das Liniennetz, um die Bildung eines Eispanzers an den Oberleitungen zu verhindern. (mit kmax und skro)

Lesen Sie dazu auch