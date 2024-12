Läuft am Augsburger Hauptbahnhof: Rolltreppen und Anzeigetafel funktionieren

Bahnkunden und Pendler, die den Augsburger Hauptbahnhof nutzen, dürfen sich freuen: In der Eingangshalle im Empfangsbereich funktionieren jetzt die beiden Rolltreppen. Auch die große Anzeigetafel ist in Betrieb. Die Deutsche Bahn hat damit, wie von ihr angekündigt, zwei lange Zeit beklagte Mängel behoben. Allerdings waren die Treppen neben den Rolltreppen am Dienstagmittag noch gesperrt.

Hauptbahnhof: Anzeigetafel soll noch vor Weihnachten in Betrieb gehen

Bahn und Stadtwerke Augsburg hatten zuletzt in Aussicht gestellt, dass die große Anzeigetafel in der Haupthalle noch vor Weihnachten in Betrieb gehen soll. Die Fußgängerebene des Bahnhofstunnels war am 8. Dezember 2023 nach mehrjähriger Bauzeit in Betrieb genommen worden, gleichzeitig konnte auch die neu gestaltete Haupteingangshalle im Mittelgebäude wieder eröffnet werden.

Eine Schwachstelle gibt es derzeit am Bahnhof Hochzoll. Der Aufzug ist defekt, Bahnreisende müssen laufen. Die Bahn sagt, dass ein neuer Aufzug im Jahr 2025 installiert wird.