Ein Jahr nach Eröffnung: Wo es am Bahnhof noch klemmt

Ein Jahr nach der Eröffnung des Bahnhofstunnels und der neu gestalteten Bahnhofshalle klemmt es nach wie vor an einigen Stellen. Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert unter anderem, dass die beiden zentralen Anzeigetafeln in der Haupthalle nach wie vor nicht funktionieren, auch das DB-Reisezentrum lasse auf sich warten, so Sprecher Errol Yazgac. Bahn und Stadtwerke stellten in Aussicht, dass die große Anzeigetafel in der Haupthalle noch vor Weihnachten in Betrieb gehen soll. Abgesehen davon wird die Tonalität zwischen DB und Stadtwerken aber rauer, was die Verantwortung für die Beseitigung der Probleme betrifft.

