Der Bahnhof Hochzoll bekommt einen neuen Aufzug

Für Reisende, die gesundheitlich beeinträchtigt sind, ist der Bahnhof in Hochzoll schon länger keine angenehme Adresse. Der Aufzug fällt seit Monaten immer wieder aus. Nun zeigt sich, dass eine Reparatur der Anlage nicht möglich. Der Bahnhof bekommt einen neuen Aufzug. Zu Jahresbeginn soll mit den Arbeiten begonnen werden. Dies bestätigt die Deutsche Bahn auf Anfrage unserer Redaktion. Zugleich entschuldigt sie sich bei Fahrgästen für Unannehmlichkeiten.

Wiederholt hatten sich Kunden über die Zustände vor Ort beklagt. Eine Sprecherin der Bahn sagt: „Der Aufzug am Bahnhof musste leider in den letzten Monaten mehrfach repariert werden, weswegen die Aufzugsanlage eingehend von Fachspezialisten inspiziert wurde.“ Dabei sei festgestellt worden, „dass es sich bei dem aktuellen Defekt um einen irreparablen Schaden handelt“.

Icon Vergrößern Weil der Aufzug defekt ist, müssen Fahrgäste zu den Gleisen auf Treppenstufen hoch. Foto: Peter Fastl Icon Schließen Schließen Weil der Aufzug defekt ist, müssen Fahrgäste zu den Gleisen auf Treppenstufen hoch. Foto: Peter Fastl

Um mobilitätseingeschränkten Reisenden so schnell wie möglich wieder eine Aufzuganlage zur Verfügung stellen zu können, wird der laut Bahn ursprünglich für Mitte 2025 terminierte Beginn der Erneuerung auf Januar vorgezogen. Nach aktuellem Stand könne der Aufzug im Sommer 2025 wieder in Betrieb gehen, heißt es. Eine Sprecherin ergänzt: „Wir entschuldigen uns bei allen Reisenden und Gästen des Bahnhofs für die Unannehmlichkeiten und bitten um Verständnis.“

Fahrgäste ärgern sich auch über Zustände am Hauptbahnhof

Nicht nur am Bahnhof in Hochzoll klemmt. Geklagt wird ferner über die Zustände am Augsburger Hauptbahnhof. Es gibt ebenfalls Schwachstellen, die behoben werden müssen. Die Bahn verspricht, sich auch darum zu kümmern. So funktionieren die zentralen Anzeigentafeln noch nicht.