Herbstplärrer 2023 in Augsburg: Bierzelte, Termine, Programm

Im Herbst 2023 geht mit dem Plärrer in Augsburg Schwabens größtes Volksfest in die nächste Runde. Alle wichtigen Infos zu Öffnungszeiten und Bierzelten finden Sie hier.

Zweimal im Jahr öffnet der Plärrer in Augsburg seine Tore für tausende Menschen. Das größte Volksfest Schwabens gibt es im Frühjahr als Osterplärrer und später als Herbstplärrer. Über 70 Schaustellerbetriebe und zwei Bierzelte bieten Besucherinnen und Besuchern viele Highlights. Ende August werden wieder über eine Million Menschen auf dem Plärrer erwartet. Hier bekommen Sie alle wichtigen Informationen rund um das Volksfest: Wann findet der Herbstplärrer statt? Wie lange hat das Volksfest geöffnet? Welche Bierzelte gibt es? Sollte ich für das Bierzelt Plätze reservieren? Wie reise ich am besten an? Und gibt es wieder ein Feuerwerk?

Herbstplärrer 2023 in Augsburg: Wann beginnt das Volksfest?

Der Augsburger Herbstplärrer startet am Freitag, 25. August 2023 und geht bis zum Sonntag, 10. September 2023. Über drei Wochenenden können Besucherinnen und Besucher die vielen Attraktionen des Plärrers genießen.

Augsburger Herbstplärrer: Welche Bierzelte gibt es?

Traditionell gibt es auf dem Augsburger Plärrer zwei große Bierzelte und Wirte. Zum einen das Festzelt Schaller der Wirtsfamilie Held und zum anderen das Binswanger Bierzelt, in dem Besucherinnen und Besucher des Plärrers seit 60 Jahren Bier und Livemusik genießen können.

74 Bilder Schon beim Plärrer im letzten Jahr kamen tausende Menschen und die Stimmung war ausgelassen. Foto: Valterio D'Arcangelo

Wie sind die Öffnungszeiten des Herbstplärrers 2023?

Für den Herbstplärrer 2023 sind die genauen Öffnungszeiten noch nicht bekannt. Erfahrungsgemäß unterscheiden sie sich aber kaum von denen der Vorjahre und des Osterplärrers:

Montag - Donnerstag : 12 - 23 Uhr

- : 12 - 23 Uhr Freitag : 11:30 - 23:30 Uhr

: 11:30 - 23:30 Uhr Samstag : 10:30 - 23:30 Uhr

: 10:30 - 23:30 Uhr Sonntag & Feiertag : 10:30 - 23 Uhr

Wie reise ich beim Herbstplärrer am besten an?

Der Herbstplärrer findet auf dem gleichnamigen Augsburger Plärrer-Gelände statt. Direkt vor Ort gibt es einige Parkplätze. Besonders an Wochenenden und Feiertagen ist es aber empfehlenswert, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die Straßenbahn hält direkt vor dem Haupteingang des Plärrers.

Augsburger Herbstplärrer 2023: Muss ich für das Bierzelt einen Platz reservieren?

Wer sicher einen Sitzplatz im Bierzelt haben will, kann vorher reservieren. Auf dem Herbstplärrer gibt es mit dem Schaller und dem Binswanger Festzelt wieder zwei große Bierzelte. Beide Veranstalter raten dazu, Reservierungen so früh wie möglich zu planen. Bis der Plärrer anfängt, sind erfahrungsgemäß schon viele Plätze vergeben.

Für das Binswanger Zelt können Plätze online unter folgender Internetseite reserviert werden:

Pro Person können maximal zwei Tische reserviert werden. Sobald der Plärrer begonnen hat, ist eine Reservierung nur noch telefonisch unter 0821/ 299 4041 möglich.

Auch für das Schaller Festzelt raten die Betreiber, vorher online zu reservieren. Neu ist in diesem Jahr, dass für Reservierungen am Freitag und Samstag eine Gebühr anfällt. Das begründen die Wirte mit unschönen Erfahrungen der Vergangenheit, als viele gebuchte Tische leer blieben. Wer im Schaller Zelt sitzen möchte, muss sich über ein Kundenkonto registrieren:

Welches Programm bietet der Augsburger Herbstplärrer 2023?

Das genaue Programm des Herbstplärrers ist noch nicht bekannt. Klar ist aber schon jetzt, dass mittwochs Kindertag ist. Dort können besonders Familien etwas Geld sparen. Auch das traditionelle Plärrer-Feuerwerk wird es wieder geben. Es startet jeden Freitag um 22 Uhr.