Hier feiern Sie hautnah mit: Der Live-Ticker zu den Augsburger Sommernächten 2025

Augsburg feiert: Drei Tage lang wird die Augsburger Innenstadt zu einer großen Festzone. Zu den Sommernächten strömen jedes Jahr zehntausende Menschen. Bei Bayerns größtem Stadtfest gibt es jede Menge zu erleben. Auf den Bühnen stehen vor allem lokale Bands, Musiker und DJs. Die Auswahl an Getränken und Essen ist riesig. In der Festzone trifft sich die ganze Stadt. Mit unserem Live-Ticker sind Sie hautnah bei den Sommernächten 2025 dabei.

Die Augsburger Sommernächte steigen vom Donnerstag, 3. Juli, bis Samstag, 5. Juli 2025. Essen und Getränke gibt es bei den über 100 Gastronomen bis 1 Uhr nachts. Die Künstler treten von 17 bis 24 Uhr auf. Der Eintritt ist wie jedes Jahr kostenlos.

Programm und Festzone: Das ist bei den Augsburger Sommernächten 2025 geboten

Auf verschiedenen Bühnen und Musikflächen treten mehr als 250 Künstlerinnen und Künstler aus unterschiedlichen Genres, wie Rock, Pop und Jazz bis hin zu elektronischer und akustischer Musik, auf. Das Programm ist umfangreich. Am Eröffnungsabend spielt die Presley Family.

Die Festzone erstreckt sich vom Ulrichsplatz, über die Maximilianstraße, den Rathausplatz, die Philippine-Welser-Straße, den Martin-Luther-Platz und die Bürgermeister-Fischer-Straße. Zusätzlich hat der Augsburger Stadtmarkt wieder an allen drei Abenden geöffnet.

Augsburger Sommernächte 2025: Hier sind die Zugänge zur Festzone

Die Eingänge zu den Sommernächten befinden sich an der Bürgermeister-Fischer-Straße, am Ulrichsplatz und in der Karolinenstraße. Dabei gibt es Taschenkontrollen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Nicht erlaubt sind:

Glasbehältnisse

Flaschen mit mehr als 0,5 Liter Fassungsvermögen

Rucksäcke größer als DIN A4

Fahrräder und E-Scooter

Pyrotechnik

Messer und jegliche Art von Waffen

Pfefferspray