Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma: „Ich habe Mutter und Vater weinen hören, das hat mich geprägt“

Am 2. August wird erst seit 2015 europaweit stellvertretend für alle Opfer der Volksgruppe der 4200 Menschen gedacht, die am 2. August 1944 im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau als letzte dort verbliebene Häftlinge aus der Gruppe der Sinti und Roma ermordet wurden. Seit 2021 veranstalten die Stadt Augsburg und der Regionalverband Deutscher Sinti und Roma Schwaben an dem Tag eine öffentliche Gedenkstunde als Zeichen auch gegen neue Formen von Rassismus und Antiziganismus - in diesem Jahr erstmals in der Halle 116.

Am 2. August wird an die Opfer des „Porajmos“ („das Verschlingen“) erinnert, wie dieser Völkermord in der Sprache der Roma genannt wird. Erstmals fand die Porajmos-Gedenkstunde in den Räumen des Lern- und Erinnerungsortes Halle 116 im Sheridan-Viertel statt, eingebunden in das Kulturprogramm des Friedensfestes. Erinnerungskultur heiße, aller Opfergruppen gleichermaßen zu gedenken, als Bollwerk gegen Rassismus und neue Diskriminierungen und als Grundlage politischer Bildung, so Bürgermeister Bernd Kränzle. Er erinnerte an das Schicksal des Sinto Jakob Bamberger, der 1913 in Königsberg geboren, beruflich ein Eisenbahner, als Boxer erfolgreich war und 1936 in der Olympia-Auswahl aufgestellt war. Bamberger wurde als Sinto verhaftet und 1942 im KZ Flossenbürg zu Zwangsarbeit im Steinbruch missbraucht.

Erinnerung an das Schicksal von Sinto Jakob Bamberger

Im KZ Dachau erlitt er 1944 im Krankenrevier quälende medizinische Experimente. Im Dachauer Außenlager Augsburg musste Jakob Bamberger Zwangsarbeit bei Messerschmitt im Flugzeugbau leisten und war in der Halle 116 untergebracht. Kurz vor Kriegsende nach Buchenwald deportiert, wurde Bamberger im April 1945 von den Amerikanern befreit und überlebte, er starb 1989. Entschädigung für seine Haftzeit und erlittene Gesundheitsschäden erhielt Bamberger nur unzureichend.

Marcella Reinhardt, Vorsitzende des Regionalverbands Deutscher Sinti & Roma Schwaben, formulierte ihr Bestreben, an die Messerschmidt AG-Nachfolgerin, die heutige Premium Aerotec heranzutreten, um die Halle 116 zu unterstützen. Der Flugzeugbauer müsse in der Aufarbeitung seiner damaligen Rolle zur Verantwortung gezogen werden, auch in der Halle 116 seien Flugzeugbau-Zwangsarbeiter misshandelt worden. Marcella Reinhardt berichtete über ihre persönlichen Erfahrungen als Kind von NS-Opferangehörigen: „Ich habe Mutter und Vater weinen hören, das hat mich geprägt“. Deutlich sprach sich Marcella Reinhardt gegen das Wiedererstarken rechtsradikaler Parteien aus, mit der AfD in Deutschland und auch im Augsburger Stadtrat.

Alfred Ullrich, Wiener Künstler mit Sinto-Wurzeln, der gebürtig aus Schwabmünchen stammt, stellte zum Porajmos-Gedenktag sein Schüler-Kunstprojekt von Demoschildern mit antirassistischen und antidiskriminierenden Schlagworten aus – entstanden in einem Workshop in der Halle 116. Karla Andrä und Josef Holzhauser trugen Musik und Texte von Sinti-Künstlerinnen und Künstlern vor.