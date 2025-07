NS-Gedenkstätte Halle 116 soll frühestens ab Herbst saniert werden

Der NS-Erinnerungsort Halle 116 auf dem ehemaligen Sheridan-Areal in Augsburg soll frühestens ab Herbst saniert werden. Das teilt das städtische Hochbauamt auf Anfrage unserer Redaktion mit. Wie berichtet, war die Halle 116 überraschend Ende März wegen Einsturzgefahr gesperrt worden. Geschichtsvereine kritisierten die Schließung als überzogen. Seit Juni ist das Gebäude wieder eingeschränkt an den Wochenenden geöffnet, an den Sonntagen gibt es jeweils eine Führung. Bald stehen Sanierungsarbeiten an. Bei den ehrenamtlichen Unterstützern des Gedenkortes drängt man auf eine rasche Umsetzung.

Wie das städtische Hochbauamt nun erklärt, werde der Beginn der Bauarbeiten derzeit mit dem Bauherrn und den Nutzern abgestimmt. Der aktuelle Plan sehe eine Betonsanierung der Stützen auf der Südseite vor. „Konkret bedeutet das, dass außenseitig beschädigter Beton abgetragen wird.“ Außerdem würden die Bewehrungen – Verstärkungen, die aus Fasern bzw. Stahl bestehen – entrostet und ggf. durch neue Bewehrungen ergänzt. Die Planungsphase soll laut dem städtischen Hochbauamt voraussichtlich nach der Sommerpause abgeschlossen sein. Ziel sei, dass die notwendigen Sanierungsarbeiten mit geringstmöglicher Beeinträchtigung des laufenden Betriebs durchgeführt werden können. Derzeit kann das gesamte Erdgeschoss der Halle genutzt werden.

Ende 2023 wurde die Halle 116 als Erinnerungs- und Lernort eröffnet

Kritik kommt aus den Reihen der Initiativen, die Ende 2023 auf dem ehemaligen Sheridan-Areal einen Erinnerungs- und Lernort etabliert haben. Bernhard Kammerer von der Bürgeraktion Pfersee-Schlössle hält die gut zweimonatige Schließung für „unsinnig“. „Wir hatten wichtige Veranstaltungen geplant, beispielsweise zum Thema Bücherverbrennung“, sagt er. Auch zahlreiche Schulveranstaltungen seien ausgefallen. Die Neuplanung gestalte sich aktuell schwierig, weil nicht klar sei, wann es wegen der Sanierungschritte zu Einschränkungen kommen könnte, sagt Kammerer.

Die Besucherzahlen seien durch die eingeschränkten Öffnungszeiten deutlich zurückgegangen. Besonders schmerze ihn der Ausfall der Schülergruppen, die seien zu 100 Prozent weg. „Das wieder anlaufen zu lassen, ist eine Herkulesaufgabe“, beklagt Kammerer.