Homophobe Attacke im Augsburger Nachtleben: Ein Video wirft Fragen auf

Die Täter müssen mit einiger Brutalität vorgegangen sein. Sie sollen in jener Nacht auf den 22. März auf zwei Männer, die im Nachtleben von Augsburg in der Maxstraße unterwegs waren, eingeprügelt und eingetreten haben. Einer der bislang fünf Verdächtigen ist Halid S., 22 Jahre alt. Er hat die meiste Zeit der vergangenen fünf Jahre im Gefängnis verbracht. 2019 hatte er nach einem Streit am Königsplatz einen Mann geschlagen, der durch diesen einen Faustschlag gestorben ist. Nun gibt es aber neue Erkenntnisse zur Gewalttat in der Maxstraße, die das Geschehen möglicherweise in einem etwas anderen Licht zeigen. Ein Video soll zeigen, wie eines der späteren Opfer vor der Gewalteskalation in die Gruppe der Tatverdächtigen springt.

